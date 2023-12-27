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爆陳時中疫苗貪1億美元被求償千萬 吳子嘉律師聲請傳林全作證

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今開庭，吳子嘉委任律師表示聲請傳喚陳時中、東洋藥品董事長林全作證。

吳子嘉5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」。陳時中主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求賠償1000萬元。

吳子嘉透過律師聲請傳喚陳時中、林全作證，律師表示，疫苗採購文件若能解封當然可以釐清事實，但文件封存30年，根據上海復星公司台灣代理人王國綸與上海復星公司國際部總經理黃獻輝的對話紀錄，可知確實有「草約」存在。

律師指出，陳時中為時任衛福部長，是否知悉BNT疫苗有28至32美元的價格，只有陳自己知道，但陳對外不只一次表示沒有看過這個價格，傳陳時中、東洋首長林全是最快能釐清是否存有不合理賣價的方式。

陳時中委任律師表示，吳子嘉在節目上說自己握有合約，如今請拿出來不就好了，「一翻兩瞪眼」，認為對方不斷變換答辯方向不合理，也沒有必要傳喚陳時中、林全作證。

法官表示是否有傳喚證人的必要會再審酌，但詢問雙方是否有調解意願，認為陳時中、吳子嘉皆是公眾人物，若能以訴訟外方式解決紛爭，未嘗不是一件好事；陳時中律師指出，會再與當事人確認意願，但認為機率不大；吳子嘉律師則說，持開放態度。

法官庭末諭知雙方在三周內回覆調解意願，另定3月13日下午2點半行言詞辯論程序。

衛福部前部長陳時中。圖／聯合報系資料照片
衛福部前部長陳時中。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

陳時中 吳子嘉 律師 林全 貪汙 疫苗

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