高虹安批翁達瑞是「側翼」：希望法官好好獨立審判

新竹巿長高虹安(紅口罩者)今天到台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮因新竹市長高虹安博士的「論文門」風波與高司法纏鬥，陳自訴高誣告；高虹安今天赴台北地院開庭，她開庭後受訪表示，陳挺前新竹市長林智堅的論文是「側翼」。

高虹安上午為誣告案出庭，庭訊2小時結束，下午還要面對貪汙案，中午簡短午休時受訪。關於誣告案和陳時奮在法庭擦出火藥味，高虹安表示，法律見解由律師回應，她確實也要提到，不知道應該叫他「翁先生」還「陳先生」，在他全力支持林智堅前市長的論文沒有抄襲、而2篇論文都經過學位的撤銷後，「我想這一個側翼又或是教授，他的公信度已經非常的低」。

高虹安說，她在當然還是要出庭的情況下，還是認真盡自己的義務，但對於陳說在美國辛辛那提大學官方2次的函文來信都抱持高質疑，甚至對裡面的英文有過多的誤解或曲解，確實沒辦法接受。

高說，陳時奮一直覺得說她們都很笨、她們都在裝笨，又說美國辛辛那提函文有什麼英文上的問題，她覺得這件事情上面，不要好像都覺得自己最聰明，「美國辛辛那提大學好像如他所說的這麼笨」，這些是剛剛在庭上她不是很能理解的地方。

被問及今天開庭外傳有動員工策會卡位，高虹安回應說，在市府工作期間，絕對不會跟任何人討論工作以外包括案情的事情，甚至連開庭的日期或開庭進度，她也從來沒有跟市府官員做相關討論。她相信他們是看到相關新聞，畢竟也常常很多人很關心她，地方上也有很多人在聲援，所以他們是自發性想報名旁聽、了解關心現場或聲援。

高虹安強調，她這邊絕對沒有下任何指示要動員，請大家大可放心，她也絕對沒有做任何指示或動員，更沒有所謂影響考績，「這太誇張了」，其實她真的反而希望讓法官們能好好獨立審判，不希望有這麼高度的關注。