快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

臉黑了…侯友宜本命區看板遭噴漆 他一時興起這下慘了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國民黨總統侯選人侯友宜的競選看板遭人噴漆，警方循線追查一名男子涉有重嫌，將依法移送法辦。圖／詹琬蓁競選總部提供
國民黨總統侯選人侯友宜的競選看板遭人噴漆，警方循線追查一名男子涉有重嫌，將依法移送法辦。圖／詹琬蓁競選總部提供

2024總統大選進入白熱化，近日傳出國民黨總統候選人侯友宜競選看板遭噴漆，臉部都被塗黑，地點就在侯友宜家鄉嘉義縣朴子市，嘉義縣競選總部發現後立即報警處理，警方循線發現一名機車騎士涉有重嫌，疑因一時興起而下手，將依違反選罷法第98條移送法辦。

警方獲報後立即到場勘查，將2面毀損看板帶回採證鑑識，也鎖定涉案機車及男子，積極偵辦釐清案情，一日內就找到涉案男子。據了解，噴漆男子只因一時興起，曾看過有人對競選看板噴漆而想模仿，選在人少的僻靜路段噴漆，並沒有特定政黨傾向。

國民黨嘉義縣黨部表示，近日詹琬蓁、侯友宜的聯合競選看版或布條頻遭毀損、拆走，有民眾反應朴子市大槺榔2面廣告看板被噴上黑漆，地點在大鄉里新的集會所對面和附近，立即尋求警方協助，也強烈譴責毀損選舉物品的方式，盼將噴漆者繩之以法，端正選風。

警方呼籲，損毀看板可能違反刑法第354條毀損罪，若妨害候選人競選，更可能違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，一旦發生上述情事，將全力將涉嫌人查緝到案，以維護「總統、副總統、立法委員選舉」期前治安，呼籲民眾切勿以身試法。

嘉義 侯友宜 競選看板 2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

藍白批綠執政…侯：打詐如水漂 柯：抄襲照升官

首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常非常期待郭董歸隊

影／承諾斗六鐵路高架化當選一定實現 侯友宜：不然提頭謝罪

雲林大造勢韓國瑜開3支票 朱立倫：民進黨只剩奧步

相關新聞

警上網「釣到」亞錦賽賣黃牛票 北院裁定不罰：又沒付錢　

日前閉幕的台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽，賽程中警方抓賣「黃牛票」，江姓男子在臉書賣票，警方指控他多賺1200元，將江依社...

臉黑了…侯友宜本命區看板遭噴漆 他一時興起這下慘了

2024總統大選進入白熱化，近日傳出國民黨總統候選人侯友宜競選看板遭噴漆，臉部都被塗黑，地點就在侯友宜家鄉嘉義縣朴子市，...

要士兵融資借錢150萬還欠債 海鋒大隊班長遭懲處求保退休金

海軍海鋒大隊上士王姓班長去年三度向士兵借錢，先是要求吳姓士兵個人信貸、融資貸款借款145萬，供他花用，卻未依約還錢，之後...

貪汙、誣告「喬」同一天開庭 高虹安今整天在法庭攻防

新竹市長高虹安立委任內涉嫌貪汙，依貪汙罪起訴，她另因博士學位被指抄襲衍生訴訟，旅美教授陳時奮自訴高虹安誣告，2案都由台北...

周玉蔻不認誹謗 關鍵女經理將詰問

媒體人周玉蔻、蔡玉真二○二二年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨傳喚周、...

侮辱公務員除罪辯論 聲請法官：粗話是弱者的武器

楊蕙如於日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判五月得易科罰金之刑，她認為刑法侮辱公務員罪違反平等、言論自由、比例、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。