臉黑了…侯友宜本命區看板遭噴漆 他一時興起這下慘了

國民黨總統侯選人侯友宜的競選看板遭人噴漆，警方循線追查一名男子涉有重嫌，將依法移送法辦。圖／詹琬蓁競選總部提供

2024總統大選進入白熱化，近日傳出國民黨總統候選人侯友宜競選看板遭噴漆，臉部都被塗黑，地點就在侯友宜家鄉嘉義縣朴子市，嘉義縣競選總部發現後立即報警處理，警方循線發現一名機車騎士涉有重嫌，疑因一時興起而下手，將依違反選罷法第98條移送法辦。

警方獲報後立即到場勘查，將2面毀損看板帶回採證鑑識，也鎖定涉案機車及男子，積極偵辦釐清案情，一日內就找到涉案男子。據了解，噴漆男子只因一時興起，曾看過有人對競選看板噴漆而想模仿，選在人少的僻靜路段噴漆，並沒有特定政黨傾向。

國民黨嘉義縣黨部表示，近日詹琬蓁、侯友宜的聯合競選看版或布條頻遭毀損、拆走，有民眾反應朴子市大槺榔2面廣告看板被噴上黑漆，地點在大鄉里新的集會所對面和附近，立即尋求警方協助，也強烈譴責毀損選舉物品的方式，盼將噴漆者繩之以法，端正選風。

警方呼籲，損毀看板可能違反刑法第354條毀損罪，若妨害候選人競選，更可能違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，一旦發生上述情事，將全力將涉嫌人查緝到案，以維護「總統、副總統、立法委員選舉」期前治安，呼籲民眾切勿以身試法。