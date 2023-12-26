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涉代辦西非國家有疑慮護照 檢警搜索移民公司、約談3人
2018年至2020年間，一間移民公司的賴姓負責人、賴姓公關顧問及江姓業務員，涉嫌替欲就讀外僑學校的民眾代辦取得幾内亞比索的護照，一本帳戶美金1萬餘元。台北地檢署今指揮台北市中山分局、法務部調查局高雄市調查處、移民署基隆市專勤隊兵分2路搜索，稍晚將訊問負責人等3人。
據了解，有民眾為了讓子女就讀外僑學校，支付美金1萬餘元為代價，向移民公司購買西非國家幾内亞比索的護照，警方獲報，該移民公司代辦的護照恐有違法疑慮。
北檢今指揮北市中山分局、高雄市調查處及基隆專勤隊等單位搜索2處，受搜索的移民公司位於台北市中山區，檢方預計稍晚訊問賴、江等3人，全案朝詐欺、偽造特種文書等方向偵辦。
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