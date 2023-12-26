涉詐助理費、倒廢棄物、持槍彈 嘉縣前議員遭檢起訴

嘉義縣前議員邱銀海被檢舉涉嫌提供土地供非法業者傾倒廢棄物、擔任議員期間涉嫌詐領助理費涉貪汙，在檢警前往搜索時又意外查獲非法持有槍械；嘉義地檢署偵查終結，認為邱涉嫌違反廢棄物清理法、貪汙治罪條例及槍砲彈藥刀械管制條例等提起公訴。

起訴書表示，邱銀海因積欠債務，亟需資金應急，涉嫌2021年5月起提供駱姓地主位於中埔鄉深坑段土地以每車收取15000到20000元條件，供非法業者傾倒、回填廢棄物，回填包含廢木材、廢塑膠網、廢塑膠布、廢磚塊、廢水管、廢保麗龍等混合廢棄物共24車次，至少獲利36萬元；因連日大雨，回填廢棄物發出惡臭並流出汙水，引起村民側目，而向環保局、地檢署檢舉。2021年7月間邱銀海等人轉而向呂姓地主承租中埔鄉護生段土地作為繼續招攬非法回填廢棄物據點。

另調查邱銀海2018年12月25日當選縣議員後，為了支付車貸、會錢借款及其他私人債務開銷，遊說前陳姓女友、女兒及廖姓助理等人提供個人或親友名義擔任人頭助理，涉嫌詐領助理費90餘萬元。邱於偵查中自白犯行，也已將不法所得繳回。

檢方接獲村民陳情後指揮警調蒐證調查，2021年11月警方持搜索票到其服務處等搜索，在住家3樓查獲制式霰彈槍、彈，警偕同保署警察於深坑段、護生段土地稽查，會同法務部廉政署對邱銀海涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌進行訊問。