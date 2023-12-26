人妻與小王進摩鐵遭逮 她反指夫參加性愛派對法庭互撕

新竹莊姓男子開著謝姓人妻丈夫的公司車2度到汽車旅館偷情，謝女丈夫呂男獲報前往抓姦，竟在汽車旅館門口遭莊男開車衝撞，造成他腳部受傷，憤而向2人求償100萬元。謝女在法庭上供稱，丈夫趁她懷孕參加性愛派對，她想起婚姻受到的委屈，身體不適才會進旅館休息，但法官不採信，判2人需賠莊男10萬元。

呂男控訴，他和妻子2008年結婚，2人育有2名未成年子女，妻子謝女從去年10月起，多次利用各種名義開他公司車外出，並和情夫莊男相約新豐鄉福德廟附近會面，再一同出遊散心、用餐等。2人還2度進入汽車旅館休息，第2次被他和親友抓姦嚇阻，但莊男竟開車撞他，害他腳部受傷，因此對2人連帶求償100萬元。

謝女反駁，兩人已在離婚訴訟中，他懷孕時被診斷出妊娠毒血症、子宮腺肌症，正飽受身體苦痛時，呂男竟在網路上與他人互傳私密照、以單身身分參與群交性愛派對及與已婚女子約砲，甚至動手打她。

謝女還說，呂男將次女帶離，至今不讓她看孩子，甚至灌輸孩子不實的資訊，致次女對她心生怨懟，視她為仇人，只要一想到這件事，情緒較為激動時，便會有暈眩、心臟疼痛症狀，她與莊男前往汽車旅館，即因在言談過程中，想起婚姻的種種委屈導致身體上不適，因而至汽車旅館內稍加休息，並未發生性行為。