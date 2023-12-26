快訊

獨／偏激國三生為乾妹出氣犯命案 警曝郭生性格：常逞凶鬥狠

「飛機座位被坐走」旅客控返台班機重複開票 星宇航空致歉加強管理

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男大生闖女廁偷拍 手機伸門縫鏡頭對準她下體

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男大生尾隨女同學進廁所，拿iPhone手機伸進隔板縫隙想偷拍，對方聽見怪異聲音回頭驚覺1支手機對著她私密處當場放聲尖叫，吳表示僅拍到門板沒拍到女子；法院審酌，吳侵害女同學性隱私，但犯後坦承也接受校方6次諮商，依妨害秘密判他2月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，吳男當天下午4點多見女同學到1樓上廁所，就尾隨在後溜進女廁，還拿iPhone12手機偷偷伸進隔間下方的縫隙，並將鏡頭朝向女子打算偷拍其如廁畫面。

但女同學聽見怪異聲響，回頭驚見門板底下竟然有手機鏡頭，當場嚇到大叫衝出廁所，吳男則傖惶逃向ㄧ旁的男廁，女子則在同學陪同下進入男廁搜查，吳這才自行走出來，但又趁著女子通報教官途中落跑，最終經教官室調閱監視器畫面發現報警。

法院審理時，吳男均坦承不諱，但表示只有拍到門板，沒有拍到廁所裡面和女同學，並現場監視器畫面、校安通報等可佐。

女子證稱，當時進入女廁上蹲式馬桶，上到一半就聽到奇怪聲音，像是手機錄音開啟那種「登登」聲，往後一看驚見1支金色iPhone手機對準她私密處拍照，她大叫一聲對方手機就快速收回去並有急忙跑出出去的聲音，自己開門後就沒看到人。

法院審酌，吳男為滿足個人慾望無故拿手機著手偷拍，侵犯女同學性隱私，考量他仍就讀大學、家中有母親需扶養，但女子拒絕和解。

法院認為，吳沒有前科，考量他年紀輕，一時失慮，也接受校方6次諮商等，尚見悔意，認為他經此教訓應知警惕，依無故攝錄他人性影像未遂罪判他2月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，應向公庫支付4萬元。

吳姓男大生闖入女廁，著手朝女同學偷拍如廁風光。示意圖／ingimage
吳姓男大生闖入女廁，著手朝女同學偷拍如廁風光。示意圖／ingimage

廁所 偷拍 監視器

延伸閱讀

國三生遭割喉救回一命 凶嫌送少年法庭裁定收容、女同學責付

攝狼北捷偷拍女短裙底被抓包 奔逃遭攔下送辦

系辦、廁所加民宿...實踐大學教師偷拍3女大生遭訴

男大生撲女同學揉胸吻脖想嘿咻 被問「喜歡否」他說實話下場慘了

相關新聞

台中金錢豹玩翻臉...酒杯砸女服務生臉 扯髮壓桌上毆到腦震盪

台中陳姓男子到台灣大道金錢豹酒店飲酒作樂，在包廂內玩骰子遊戲和黃姓女服務員衝突，竟連飆「三字經」痛罵她「破麻」外，還朝她...

不爽裝強波器被岳父碎念 3寶爸猛力搖晃撞死出生41天男嬰最終判關11年

高雄市林姓男子和同住岳父爭吵，把出生41天的兒子當出氣包，猛力搖晃兒子頭部撞擊自己的大腿，導致兒子顱骨骨折、顱內出血不治...

用反滲透法辦案最高檢下「指導棋」：聲請羈押失敗要抗告

檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案引發質疑，檢察總長邢泰釗昨天召集檢察高層舉辦「淨化選風聯繫會報」，針對相關法律問題進行...

拐騙乾弟到柬埔寨摘器官 法院加重無良凶嫌刑度...理由出爐！

從事詐騙集團人力仲介的男子謝慶輝為了百萬利益，與男子蔡松斌、女子林䥵妘合謀，拐賣黃姓乾弟到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交...

楊蕙如網軍釀外交官自殺遭判刑聲請釋憲 法務部：受辱唾面自乾？

「卡神」楊蕙如因日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判5月得易科罰金之刑定讞，她認為刑法第140條有違反憲法平等...

國中生遭割傷命危 家屬怒盼廢除少事法 資深法官：排斥是最簡單的

新北市某國三男學生為替女同學出氣，涉持彈簧刀刺傷男同學，男同學頸部、胸部中刀，一度失去生命跡象，送醫急救裝上葉克膜，緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。