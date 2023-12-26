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台中男大生闖女廁偷拍 手機伸門縫鏡頭對準她下體
台中吳姓男大生尾隨女同學進廁所，拿iPhone手機伸進隔板縫隙想偷拍，對方聽見怪異聲音回頭驚覺1支手機對著她私密處當場放聲尖叫，吳表示僅拍到門板沒拍到女子；法院審酌，吳侵害女同學性隱私，但犯後坦承也接受校方6次諮商，依妨害秘密判他2月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，吳男當天下午4點多見女同學到1樓上廁所，就尾隨在後溜進女廁，還拿iPhone12手機偷偷伸進隔間下方的縫隙，並將鏡頭朝向女子打算偷拍其如廁畫面。
但女同學聽見怪異聲響，回頭驚見門板底下竟然有手機鏡頭，當場嚇到大叫衝出廁所，吳男則傖惶逃向ㄧ旁的男廁，女子則在同學陪同下進入男廁搜查，吳這才自行走出來，但又趁著女子通報教官途中落跑，最終經教官室調閱監視器畫面發現報警。
法院審理時，吳男均坦承不諱，但表示只有拍到門板，沒有拍到廁所裡面和女同學，並現場監視器畫面、校安通報等可佐。
女子證稱，當時進入女廁上蹲式馬桶，上到一半就聽到奇怪聲音，像是手機錄音開啟那種「登登」聲，往後一看驚見1支金色iPhone手機對準她私密處拍照，她大叫一聲對方手機就快速收回去並有急忙跑出出去的聲音，自己開門後就沒看到人。
法院審酌，吳男為滿足個人慾望無故拿手機著手偷拍，侵犯女同學性隱私，考量他仍就讀大學、家中有母親需扶養，但女子拒絕和解。
法院認為，吳沒有前科，考量他年紀輕，一時失慮，也接受校方6次諮商等，尚見悔意，認為他經此教訓應知警惕，依無故攝錄他人性影像未遂罪判他2月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，應向公庫支付4萬元。
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