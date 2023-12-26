快訊

疑天冷心臟病發 保六總隊兩線二星警務員陳屍寢室

周典論收押 趙少康：威脅郭台銘「你給我小心，不要跳出來支持侯康」

媽媽遺物藏「尋寶圖字條」 CNN主播庫柏找回弄丟的寶藏

用反滲透法辦案最高檢下「指導棋」：聲請羈押失敗要抗告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案引發質疑，檢察總長邢泰釗昨天召集檢察高層舉辦「淨化選風聯繫會報」，針對相關法律問題進行研析，會後要求檢察官如動用聲押權查案應註明「矚目」案件，聲押失敗要即時抗告。

最高檢察署認為，村里長赴陸接受招待返台後辦理活動邀請候選人在場演講，大家喊完「凍蒜」後候選人離去，是否構成「拜票」或「支持、造勢」？應由承辦檢察官綜合卷內資料認定。

最高檢並對招攬赴陸旅遊訂出5項犯罪態樣，包括第一、國人招攬里長、親友赴陸旅遊且交通、食宿費用為不相當對價，還向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成總統副總統選舉罷免法第86條第1項犯罪，最重可處有期徒刑10年。

第二、受滲透來源指示、委託或資助招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項之犯罪，最重可處有期徒刑15年。

第三、招攬者或受招待者受滲透來源指示、委託或資助，公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢，可能構成反滲透法第4條、總統副總統選舉罷免法第43條犯罪，最重可處5年有期徒刑。

第四、受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助他人為上開宣傳、助選等行為，最重也可判處5年有期徒刑。

第五、受邀前往大陸旅遊、參訪，交通、食宿費用為不相當對價，並許以不行使其投票權或為一定之行使者，可能違反刑法第143條，最重可處3年有期徒刑。

最高檢還表示，在假民調的犯罪態樣中，若受滲透來源指示、委託或資助，製作「假民調」，會違反反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第90條之罪，最重可判處有期徒刑7年6月。

最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供
最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供

罷免 反滲透法

延伸閱讀

尾牙、春酒場地租金 不得扣抵

車用臭氧吸塵器真的「全球唯一」？廣告不實被公平會開罰

假民調、赴陸旅遊被招待 刑事局提醒注意介選手段

23條立法 傳明年7月立法會休會前完成

相關新聞

比丘稱投資騙女信徒700萬 他拿去買屋繳頭期款判4年6月

嘉義市1名比丘釋覺海被信徒黃女指控，遊說她投資宜蘭民宿、賣糕點，他願作連帶保證人慫恿黃女向農會貸款700萬元交給他。因民...

吳子嘉指控警政署前署長涉足八八會館挨告 因撤告獲不起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉今年3月間，曾在網路節目指控，陳家欽擔任警政署長期間，曾涉足八八會館並接受不法業者招待。陳家欽提...

月薪7萬包吃住...騙乾弟到柬埔寨當「豬仔」摘器官 這2人二審加重判刑

從事詐騙集團人力仲介的男子謝慶輝為了百萬利益，與男子蔡松斌、女子林䥵妘合謀，以月薪7萬、包吃包住等優渥的工作條件，將黃姓...

檢察官酸「辯護人不認真」 律師回嗆：不要人身攻擊

全台首件國民法官案周五將宣判，昨起台中地院密集連續審理5天，中院今就黃姓業務員被控殺人傳訊對面房客作證，檢、辯攻防持續擦...

不爽裝強波器被岳父碎念 3寶爸猛力搖晃撞死出生41天男嬰最終判關11年

高雄市林姓男子和同住岳父爭吵，把出生41天的兒子當出氣包，猛力搖晃兒子頭部撞擊自己的大腿，導致兒子顱骨骨折、顱內出血不治...

用反滲透法辦案最高檢下「指導棋」：聲請羈押失敗要抗告

檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案引發質疑，檢察總長邢泰釗昨天召集檢察高層舉辦「淨化選風聯繫會報」，針對相關法律問題進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。