用反滲透法辦案最高檢下「指導棋」：聲請羈押失敗要抗告

檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案引發質疑，檢察總長邢泰釗昨天召集檢察高層舉辦「淨化選風聯繫會報」，針對相關法律問題進行研析，會後要求檢察官如動用聲押權查案應註明「矚目」案件，聲押失敗要即時抗告。

最高檢察署認為，村里長赴陸接受招待返台後辦理活動邀請候選人在場演講，大家喊完「凍蒜」後候選人離去，是否構成「拜票」或「支持、造勢」？應由承辦檢察官綜合卷內資料認定。

最高檢並對招攬赴陸旅遊訂出5項犯罪態樣，包括第一、國人招攬里長、親友赴陸旅遊且交通、食宿費用為不相當對價，還向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成總統副總統選舉罷免法第86條第1項犯罪，最重可處有期徒刑10年。

第二、受滲透來源指示、委託或資助招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項之犯罪，最重可處有期徒刑15年。

第三、招攬者或受招待者受滲透來源指示、委託或資助，公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢，可能構成反滲透法第4條、總統副總統選舉罷免法第43條犯罪，最重可處5年有期徒刑。

第四、受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助他人為上開宣傳、助選等行為，最重也可判處5年有期徒刑。

第五、受邀前往大陸旅遊、參訪，交通、食宿費用為不相當對價，並許以不行使其投票權或為一定之行使者，可能違反刑法第143條，最重可處3年有期徒刑。