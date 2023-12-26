吳子嘉稱曾去88會館 陳家欽撤告不起訴
美麗島電子報董事長吳子嘉今年3月間指稱警政署長黃明昭、前警政署長陳家欽都曾涉足88會館，陳家欽提告吳子嘉誹謗。由於陳家欽撤回告訴，台北地檢署今天將吳子嘉不起訴處分。
吳子嘉於今年3月22日於風傳媒「下班瀚你聊」網路節目中，指稱黃明昭擔任署長前曾涉足88會館，並點名陳家欽也曾去過。黃明昭接受媒體採訪時表示絕無此事，若曾涉足將辭去署長一職，並對吳子嘉提告。
陳家欽則透過聲明稿指出，針對吳子嘉指稱他曾涉足88會館一事，嚴正駁斥，他未曾去過88會館，並委託律師赴北檢對吳子嘉提起誹謗告訴。
北檢指出，吳子嘉已於電子報及網路直播節目中對相關言論予以澄清，陳家欽於偵查中具狀撤回告訴，全案不起訴處分。
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