赴陸接受招待助選還能抽佣2000 橋檢起訴首件反滲透法

「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受省市等機關招待，要求團員支持某特定總統候選人，橋頭地檢署上月發動搜索，今偵結起訴招攬參訪團團長鄭志成，這也是總統、立委選舉開跑以來，全台首件違反滲透法被起訴案件。

鄭志成為嘉泰社區發展協會理事長，也是台灣中華泛藍協會成員，橋檢查出鄭今年起陸續接獲大陸方面指示，招攬台灣人到大陸旅遊，資金全由陸方資助。

鄭男等人自今年春季開設7天、9天、10天、14天不等旅遊團，分別於5月起赴山東一周；6月24日赴山西一周；8月3日赴內蒙古10天；9月4日赴新疆兩周；10月19日前往豫州，接受陸方官員招待。

鄭安排的旅遊行程均由中國台辦人員協助安排，其中餐飲、住宿、參訪行程等費用，全由台辦機關「全額資助」並派員隨行，團員傳達政治傾向，並支持2024總統大選之特定候選人。

活動全程鄭志成也會在上開飲宴及交流場合中，表達「某黨當選有助兩岸和平」等話語，且赴陸班機時間由鄭排定後，其即向團員收取相關機票、交通、保險及代辦費用，並從中抽取每人約2000元左右費用。

上月底橋檢展開偵辦，傳喚鄭男等人到案，檢方複訊後認為鄭男與參訪團成員葉女接受陸方資助，招攬團員赴陸接受招待，惟無羈押必要，諭知鄭男交保15萬元，葉女交保5萬元，並均限制出境及出海。