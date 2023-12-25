快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴陸接受招待助選還能抽佣2000 橋檢起訴首件反滲透法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受省市等機關招待，要求團員支持某特定總統候選人，橋頭地檢署上月發動搜索，今偵結起訴招攬參訪團團長鄭志成，這也是總統、立委選舉開跑以來，全台首件違反滲透法被起訴案件。

鄭志成為嘉泰社區發展協會理事長，也是台灣中華泛藍協會成員，橋檢查出鄭今年起陸續接獲大陸方面指示，招攬台灣人到大陸旅遊，資金全由陸方資助。

鄭男等人自今年春季開設7天、9天、10天、14天不等旅遊團，分別於5月起赴山東一周；6月24日赴山西一周；8月3日赴內蒙古10天；9月4日赴新疆兩周；10月19日前往豫州，接受陸方官員招待。

鄭安排的旅遊行程均由中國台辦人員協助安排，其中餐飲、住宿、參訪行程等費用，全由台辦機關「全額資助」並派員隨行，團員傳達政治傾向，並支持2024總統大選之特定候選人。

活動全程鄭志成也會在上開飲宴及交流場合中，表達「某黨當選有助兩岸和平」等話語，且赴陸班機時間由鄭排定後，其即向團員收取相關機票、交通、保險及代辦費用，並從中抽取每人約2000元左右費用。

上月底橋檢展開偵辦，傳喚鄭男等人到案，檢方複訊後認為鄭男與參訪團成員葉女接受陸方資助，招攬團員赴陸接受招待，惟無羈押必要，諭知鄭男交保15萬元，葉女交保5萬元，並均限制出境及出海。

橋檢今天偵結，以違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴鄭志成，另考量他到案後隨即坦白犯行，主動交付相關物證，並稱絕不會再犯等語，建請法院審酌上開情節量處適當之刑。

橋頭地檢署外觀。本報資料照片
橋頭地檢署外觀。本報資料照片

立委選舉 內蒙古

延伸閱讀

影／王鴻薇指控公股銀行群組「信賴金融」為賴清德助選

林飛帆為吳音寧助選 要選民到對手謝家豪宅觀光打卡

彰檢查辦反滲透法 二女仍招攬赴陸落地招待被諭知交保

根本沒電訪！網媒記者製「侯康配超車」假民調 依反滲透法遭收押

相關新聞

吸金22億主嫌栽在反滲透法 檢察長「助攻」扳倒徐少東

台灣新住民關懷總會被控帶團到大陸接受落地招待，要求團員支持特定候選人，橋頭地檢署發動二波搜索，該會總顧問、三聯集團董座徐...

警察抓棒球亞錦賽黃牛「身障優惠票也在賣」 他被罰500元

日前閉幕的台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽警方上網抓賣「黃牛票」行為，全國法院罰不罰不一樣；台北市警方上網查緝，查獲連「身障...

網戀男友假扮檢察官住豪宅 向女友借錢掏空積蓄600萬遭訴

去年，鍾姓男子與鄭姓女子在網路遊戲結識，鍾誆稱自己是檢察官、住豪宅，兩人隨後開始交往，期間內，鍾共向鄭女借了600萬餘元...

赴陸接受招待助選還能抽佣2000 橋檢起訴首件反滲透法

「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受省市等機關招待，要求團員支持某特定總統候選人，橋頭地檢署...

上網罵人「蟑螂」判決有罪 法官：牠令人嫌惡、噁心、恐懼

蔡姓男子上網在嚴姓網友的臉書粉絲專頁發文罵嚴「蟑螂出來做公益」，嚴提告，台北地院審理認為，「蟑螂」一詞足以貶損他人的名譽...

嫌關門聲太吵！男毆打爸媽還關陽台7小時 剝奪行動自由判刑3月

台北市一名患有思覺失調症男子，數月前認為家人關門聲太吵，竟將爸媽強行關在陽台，父母趁男子睡覺時爬窗進屋休息，還遭毆打，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。