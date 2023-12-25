西門町房產買貴了？幸福人壽向前董座鄧文聰求償1179萬 屢戰屢敗

幸福人壽前董事長鄧文聰。圖／聯合報系資料照片 幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，被依違反保險法等罪判關27年定讞；幸福人壽認為鄧文聰等3名公司主管以高於市價、每坪490萬元，總價9800萬元購買台北市洛陽街房地產，害公司損失逾千萬元，且被金管會裁罰，提告請求鄧等3人各賠償1179萬餘元，最高法院判幸福人壽敗訴確定。

幸福人壽主張，鄧文聰2008年6月起擔任公司董事長，李廣進2011年8月起擔任副總經理，潘善建2008年9月起擔任不動產投資一部協理；不動產投資一部2012年5月8日製作簽呈，建議以每坪490萬元、總價9800萬元的價格購買洛陽街房地產。

幸福人壽指出，鄧文聰3人簽核簽呈後，公司同年簽約購買房地產，但事後經不動產估價師事務所鑑價，土地正常價格為每坪421.5萬元，而簽約價格顯然高出正常價格許多，且土地共有人達21人，整合不易。

幸福人壽指控，鄧文聰等3人未深思熟慮，害公司當年度會計查核時，遭會計師認定交易損失達1179萬6452元，金管會更裁罰公司180萬元，認為鄧文聰等3人辦理房地投資案時怠忽職責，違背善良管理人注意義務，導致公司受有損失，提告請求鄧文聰、李廣進、潘善建各應給付1179萬6452元。

一、二審認為無法認定鄧文聰等人逾越經營判斷合理範疇，難以認定3人有未忠實執行業務、未盡善良管理人注意義務等過失，而造成幸福人壽損失，均判幸福人壽敗訴，但判決被最高法院廢棄發回更審。

更一審指出，鄧文聰等人簽核的簽呈檢附投資報酬分析內容，已依不動產開發實務經驗、造價成本，來合理推估土地未來合建投資報酬率，且鄧2015年曾表示願以9800萬元買回房地產，但幸福人壽仍連同其他非保留資產負債營業總包標售給國泰人壽，無法確認房地產處分所得的價格為何，難以回推幸福人壽因購入房地產有何實質溢價損害。

更一審認為鄧文聰等3人簽辦、核決已遵守法令及公司內部控制規範，並注意各交易原則、風險管理措施，且在各項投資限制規定之內操作運用資金，善意相信決策經營判斷符合公司的最佳利益，認為鄧等3人已盡忠實及善良管理人的注意義務，再度判決幸福人壽敗訴；最高法院認為幸福人壽上訴不合法，裁定駁回確定。