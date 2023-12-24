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廢爐渣遇水爆炸燒死移工又釀火警 煉鋼廠幹部被判刑
海光煉鋼廠去年9月20日發生爆炸，檢警調查後，發現是廢爐渣與積水發生水蒸氣爆炸釀災，當時駕駛怪手的越南籍黃姓移工被活活燒死，噴飛爐渣還波及附近物流倉庫釀成大火，高雄地院審理後，認為在場林姓原料組長有過失，考量他已與黃男達成調解，判刑6月得易科罰金，緩刑2年。
判決指出，林男為海光煉鋼廠品質保證中心原料組長，負責現場指揮與監督廢爐渣處理過程；當天黃姓移工駕駛怪手，準備將廢爐渣塊打碎。
但廢爐渣塊在搬運過程中，不慎掉入破碎區的積水處，導致尚未凝固的高溫鋼水與積水接觸，產生水蒸氣爆炸，高溫廢爐渣碎塊噴進怪手駕駛室，引發火災，導致黃男大面積燒灼傷當場死亡。
部分高溫廢爐渣碎塊隨風勢飛向百公尺外的物流倉庫，引燃倉庫太空包中的橡膠原料，造成廠區起火燃燒，所幸火勢控制後未釀成人員傷亡。
案發後，勞工局勞檢處獲報後立即派員前往查處，證明黃男死因與「高溫爐渣含水致爆炸」有關，除通知施工廠商停止作業外，雇主也依違反職安相關法規部分移送地檢署追究刑事責任。
雄檢偵查後，認定林姓原料組長未盡指揮監督職責，導致這起爆炸工安案件發生，依過失致死罪將林男起訴。
高雄地院審理時，林男已與身亡的黃姓移工家屬達成調解，並給付完調解金，考量他坦承犯行，依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，另給予2年緩刑。
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