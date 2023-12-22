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台南正副議長賄選案 郭再欽：12月初已知李文俊等4票會投邱莉莉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉林志展及律師下午請求法院傳喚同案被告民進黨前中執委郭再欽作證，釐清其輔選分工及「民國配」等問題，郭再欽指因中執委身分而為民進黨提名人輔選，邱莉莉等顧好黨內選票，他則在黨外尋求合作。郭說，12月初已知李文俊等4票會投邱莉莉。

邱莉莉的律師團及林志展的律師針對檢調關鍵監聽譯文內容，檢方及法官再三詢問郭再欽，郭說，經無黨議員黃麗招聯絡「要不要和國民黨李文俊合作看看」，與李文俊不熟，曾試探性拜訪，因黃與李說的上話，後來速度就很快了。

他說，因李文俊要求和林志展見了一面，如林志展願意下去，支持李文俊選副議長，李文俊等人會支持議長邱莉莉。12月6日，李文俊表示會有4票，包括張世賢、李鎮國及黃麗招。因此，民國配勝選最大，他比較常和林志展見面討論。

他也提到21日在黃怡萍住處與李文俊、李鎮國夫婦及黃麗招見面，主要是聽李鎮國遭恐嚇，想至了解到底誰幹的，與他88槍擊案是否有關。至於席間提到與市長見面、買房子打折等，是他們閒聊的，他確代聯絡市長出面，但市長指黨團自主而拒絕。

他表示，議長選舉當天，正國會未跑票，30分鐘黨團會議，決議票投自家人林志展勝出，他被李文俊、黃麗招逼的，提議不然就讓林先做一個月等語。「這是我提的」他說，選完了就抓去關了。法官詢問郭再欽這不算期約？他強調，這是黨團合作，高雄也類似情形，這很正常。

檢方提示郭與林監聽譯文，提及「我等你下指令，我來動作…」、「不能給人圈走，到時付出代價不同」。郭再欽說，所謂「下指令」，是指等林志展願意自副議長退讓，才可能談下去。他也說，所謂的「圈」，是謠傳有對手每票1千萬元，如果不在人家拍板前，把副議長合作顧好，就會跟別人搭配了。

邱莉莉律師表示，檢調監聽譯文內容，邱莉莉還沒選上議員，與議長選舉沒有關連。李文俊之所以確信有副議長一職，是政黨合作，與賄選、恐嚇無關，且12月21日之前，黃麗招、李文俊等人已確保會支持邱莉莉。李文俊是自己想當副議長，也認合作選上機率也最高，這不是期約或不正利益，選前過程細節，邱莉莉並不知情。

林志展律師也說，林志展個人願意放棄副議長一職，但透過選舉，應黨團會議決議投票，反而選上副議長，而當時「民國配」也是黨團合作條件之一。

民進黨前中執委郭再欽今天證稱，12月初已知李文俊等4票會投邱莉莉。圖／本報系資料照片
民進黨前中執委郭再欽今天證稱，12月初已知李文俊等4票會投邱莉莉。圖／本報系資料照片

李文俊 邱莉莉 林志展

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