根本沒電訪！網媒記者製「侯康配超車」假民調 依反滲透法遭收押

網媒林姓記者涉嫌接受「中共褔建省委員會」指示和自稱民調專家的蘇姓男子合作，製作高達8次總統大選假民調，包括侯康配33.22%，超車賴蕭配32.0%等，並透過指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布，實際卻毫無電訪，檢方今依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法將林聲押獲准。

台中地檢署指出，林姓記者涉嫌接受境外勢力「中共褔建省委員會」官員 指示，並由蘇男今年10月間，佯以派員面訪或隨時抽取台灣地區北、中、南部各300 人以上民眾作電話訪問，但實際上根本沒面訪或電訪，捏造不實的民意調查多達8次。

全案經台中市調查處報請指揮，中檢指派檢察官吳昇峰偵辦，昨天搜索包括林男、蘇男的住處、辦公處等，查扣手機、電腦及製作不實民調相關文件。

檢調掌握，林姓記者多次赴大陸地區和中共褔建省委員會的官員會面，經對方指示後，林就回台和蘇合作，由蘇掛名並製作假民調，其中包括近期發布的侯康配33.22%，超車賴蕭3配2.0%，並由林在指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布。

檢調發現，蘇實際跟根本沒有電訪、實際訪問民眾，一切均憑空捏造製作，企圖誤導選民對於選情判斷，並以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

但有關林、蘇接受中共官員多少好處、招待、犯罪所得及相關金流等，檢調將進一步釐清，不排出還有其他相關人涉案。

檢方昨搜索後依涉犯違反總統副總統選舉罷免法第90條第3項、違反反滲透法第7條等罪嫌重大，將林、蘇聲請羈押，台中地院今裁定林收押禁見，蘇則請回，檢方立即提起抗告。