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最帥YTR阿傑遭爆小 發藏頭詩聲明 「我才不只八公分」

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭一名女實況主爆料，有女友還多次約砲，且「不到8公分、直徑2.5公分、技術差」。隨著話題越燒越旺，阿傑今天發出一封藏有「我才不只八公分」藏頭詩的個人聲明，希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告，以維護法律權益。

本名張廉傑的RJ日前遭爆料，明明已有交往多年的女友卻到處約砲，更嘲諷RJ「不到8公分的直徑2.5公分X覺，他X的到底是在自戀什麼」，事後網友翻出2015年統測的衛生與護理類題目，掀起網路一波討論陰莖勃起後8公分是否正常的熱烈討論。

RJ今天透過律師，發出個人聲明稿，全文如下：

「我」阿傑，還在國外工作啦

「才」幾天就那麼多訊息，謝謝大家關心。

「不」過謠言止於智者，

「只」是私事佔用到大家時間，我很歹勢，

「八」卦鳥事，人人都愛聽愛看，

「公」開的平台往往很容易被帶風向，

「分」清楚是非黑白查證是很重要的事。

這幾天，感謝有很多好朋友及粉絲力挺，但希望所有討論就此告一段落，並讓我保有私人空間，把社會資源放在更多值得關注的事情上，同時也請大家避免在網路上有不理性的討論，以免傷害他人也傷害自己。

除聲明中有著「我才不只八公分」的藏頭詩外，RJ也附上一封律師聲明稿，表示近日社群網站及新聞媒體刊載關於張廉傑（RJ廉傑克曼、阿傑）先生之相關言論及報導，感謝媒體及網友粉絲們對此事件關心，但相關言論屬私人領域，且與事實不盡相符，希望謠言止於智者，不應浪費社會資源。

至於近日於社群論壇等各平台，一切有關RJ所為的性騷擾言論，甚至是惡意中傷、謾罵、羞辱等相關言論，已影響當事人名譽、商譽及私人生活，律師已針對相關言論進行證據保全，將提起訴訟以維護當事人權益，並請網友與媒體勿在未經證實，任意指摘或傳述。

被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭爆料，有女友還多次約砲，阿傑今發出個人聲明希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告。 圖／擷自臉書
被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭爆料，有女友還多次約砲，阿傑今發出個人聲明希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告。 圖／擷自臉書
被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭爆料，有女友還多次約砲，阿傑今發出個人聲明希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告。 圖／讀者提供
被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭爆料，有女友還多次約砲，阿傑今發出個人聲明希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告。 圖／讀者提供

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