最帥YTR阿傑遭爆小 發藏頭詩聲明 「我才不只八公分」
被封最帥YouTuber的「RJ 廉傑克曼」阿傑日前遭一名女實況主爆料，有女友還多次約砲，且「不到8公分、直徑2.5公分、技術差」。隨著話題越燒越旺，阿傑今天發出一封藏有「我才不只八公分」藏頭詩的個人聲明，希望謠言止於智者，同時附上律師函表示已針對網友言論進行蒐證、提告，以維護法律權益。
本名張廉傑的RJ日前遭爆料，明明已有交往多年的女友卻到處約砲，更嘲諷RJ「不到8公分的直徑2.5公分X覺，他X的到底是在自戀什麼」，事後網友翻出2015年統測的衛生與護理類題目，掀起網路一波討論陰莖勃起後8公分是否正常的熱烈討論。
RJ今天透過律師，發出個人聲明稿，全文如下：
「我」阿傑，還在國外工作啦
「才」幾天就那麼多訊息，謝謝大家關心。
「不」過謠言止於智者，
「只」是私事佔用到大家時間，我很歹勢，
「八」卦鳥事，人人都愛聽愛看，
「公」開的平台往往很容易被帶風向，
「分」清楚是非黑白查證是很重要的事。
這幾天，感謝有很多好朋友及粉絲力挺，但希望所有討論就此告一段落，並讓我保有私人空間，把社會資源放在更多值得關注的事情上，同時也請大家避免在網路上有不理性的討論，以免傷害他人也傷害自己。
除聲明中有著「我才不只八公分」的藏頭詩外，RJ也附上一封律師聲明稿，表示近日社群網站及新聞媒體刊載關於張廉傑（RJ廉傑克曼、阿傑）先生之相關言論及報導，感謝媒體及網友粉絲們對此事件關心，但相關言論屬私人領域，且與事實不盡相符，希望謠言止於智者，不應浪費社會資源。
至於近日於社群論壇等各平台，一切有關RJ所為的性騷擾言論，甚至是惡意中傷、謾罵、羞辱等相關言論，已影響當事人名譽、商譽及私人生活，律師已針對相關言論進行證據保全，將提起訴訟以維護當事人權益，並請網友與媒體勿在未經證實，任意指摘或傳述。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言