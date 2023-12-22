棄綠營投統促黨…張孟崇涉違反滲透法滯留大陸 檢發傳票

統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，批民進黨，嘉義地檢署主任檢察官江金星說，檢方依證據辦案，沒有政治因素考慮，會發傳票通知張孟崇到案說明，如果拒不到案，是否發布通緝，由承辦檢察官視案情需要決定。

張孟崇說，他妻女被調查人員帶到雲林斗六調查站，電台主持人被帶到嘉縣調查站偵訊，他住家被搜索，電腦也都被搜索帶走，台灣是言論自由國家，但現在民進黨中央執政，民主是以民進黨為主，要政治正確，他政治不正確，他主持節目介紹大陸現況、做兩岸交流，檢調偵辦是製造「寒蟬效應」，因為現在總統大選戰競爭激烈，他們讓民進黨難堪遭「追殺！」

30多年前，張孟崇黨外時期「戰街頭」，是民進黨嘉縣黨部001號黨證創黨黨員，參與大小選舉無數，還因此坐牢，陳水扁執政後，體會兩岸和平發展對台灣有利，棄綠投統促黨，主持廣播電台鼓吹兩岸合作，常跟叩應進來的老戰友唇槍舌劍，以今日之是攻昨日之非。

張孟崇讀大同商專，看不慣國民黨校園黨化教育，愛跟教官抬槓，被列為重點人物，退伍後加入「黨外運動」，從「520」到民進黨組黨，綽號「老Ｋ」的他，是有名街頭運動分子，經常站在第一線跟鎮暴警察起衝突，陳水扁執政退黨，加入統促黨，是張安樂重要助手兼發言人，在嘉義嘉雲工商廣播電台擔任主持人。