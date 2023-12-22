快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

棄綠營投統促黨…張孟崇涉違反滲透法滯留大陸 檢發傳票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，批民進黨，嘉義地檢署主任檢察官江金星說，檢方依證據辦案，沒有政治因素考慮，會發傳票通知張孟崇到案說明，如果拒不到案，是否發布通緝，由承辦檢察官視案情需要決定。

張孟崇說，他妻女被調查人員帶到雲林斗六調查站，電台主持人被帶到嘉縣調查站偵訊，他住家被搜索，電腦也都被搜索帶走，台灣是言論自由國家，但現在民進黨中央執政，民主是以民進黨為主，要政治正確，他政治不正確，他主持節目介紹大陸現況、做兩岸交流，檢調偵辦是製造「寒蟬效應」，因為現在總統大選戰競爭激烈，他們讓民進黨難堪遭「追殺！」

30多年前，張孟崇黨外時期「戰街頭」，是民進黨嘉縣黨部001號黨證創黨黨員，參與大小選舉無數，還因此坐牢，陳水扁執政後，體會兩岸和平發展對台灣有利，棄綠投統促黨，主持廣播電台鼓吹兩岸合作，常跟叩應進來的老戰友唇槍舌劍，以今日之是攻昨日之非。

張孟崇讀大同商專，看不慣國民黨校園黨化教育，愛跟教官抬槓，被列為重點人物，退伍後加入「黨外運動」，從「520」到民進黨組黨，綽號「老Ｋ」的他，是有名街頭運動分子，經常站在第一線跟鎮暴警察起衝突，陳水扁執政退黨，加入統促黨，是張安樂重要助手兼發言人，在嘉義嘉雲工商廣播電台擔任主持人。

檢警調調查，張孟崇夫婦涉嫌接受海外不明資金資助，長期租用某廣播電台頻道，僱用專人主持政治性廣播節目，製作自媒體影音節目在抖音、YOUTUBE及臉書發表立場鮮明傾陸政治言論，從事招攬、招待台灣村里長及親友等人，赴陸參加大陸旅遊團，並為特定候選人助選等政治活動。

統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，批民進黨。記者魯永明／翻攝
統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，批民進黨。記者魯永明／翻攝

民進黨 統促黨 陳水扁 社運

延伸閱讀

小優模仿主播張雅琴 誤吞2根棉條差點送命

趙少康台大演講一上台就「聲援黎智英」 曝不願去香港、大陸的背後原因

總統大選抽籤2號當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

反嗆綠控貪「藍」 侯辦：首位貪汙總統就出自民進黨

相關新聞

棄綠營投統促黨…張孟崇涉違反滲透法滯留大陸 檢發傳票

統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，批民進黨，嘉義地檢...

蔡英文論文門審3年 張靜罵女法官混蛋 今仍不認罪：想把她消滅

媒體人彭文正對蔡英文總統提「確認博士論文不存在」之訴，彭的律師張靜開庭時辱罵承審法官張詠惠「混蛋法官」，依侮辱公務員罪嫌...

把1歲女童關儲藏室、狠捏腋下 托嬰中心女員工判賠30萬

台中某托嬰中心黃姓女員工照顧1名1歲女童時，只因她哭泣就不耐煩，竟2度將她關進儲藏室內長達7分鐘，後又狠捏她腋下受傷，女...

理科太太離婚調解提出「特種」個資被丈夫告 北檢今起訴

YouTuber理科太太前年與丈夫理科先生John Wu離婚，台北地方法院審理兩人有關夫妻剩餘財產等訴訟案件。理科太太的...

酒駕撞癱人案未經合議庭裁定就改簡易 中院一審法官烏龍被抓包

台中林姓男子開車不慎撞癱蔡姓騎士，酒測值達每公升0.16毫克，被依過失致重傷罪嫌起訴，台中地院一審簡易庭變更改依酒醉駕車...

剪斷命根子沖馬桶！女友準備迷藥泡麵行凶 他醒來生殖器剩1.5公分

彰化縣越南籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌由愛生恨，在花雕雞泡麵摻入安眠藥迷昏黃，拿剪刀狠狠剪斷黃的陰莖，再把斷肢丟進馬桶沖掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。