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酒駕撞癱人案未經合議庭裁定就改簡易 中院一審法官烏龍被抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子開車不慎撞癱蔡姓騎士，酒測值達每公升0.16毫克，被依過失致重傷罪嫌起訴，台中地院一審簡易庭變更改依酒醉駕車過失致人重傷論處，並由受命法官1人依簡易判決量處林6月，二審合議庭卻發現，當時未經合議庭裁定即由法官1人批示「改簡易」，有法院組織不合法情形，判撤銷發回。

檢方查，林男（40歲）2022年8月16日買完檳榔，貿然開車進入車道撞上蔡姓騎士，釀蔡四肢癱瘓、膀胱障礙等重傷害，依過失致重傷害罪嫌起訴他。

台中地院一審簡易庭認為，林男當時酒測值為每公升0.16毫克，涉犯公共危險部分經檢察官不起訴，但其酒測值0.16，並於駕車時發生事故釀蔡重傷，已該當「酒醉駕車」要件，變更起訴法條改依酒醉駕車因過失傷害致人重傷罪論處。

一審認為，林男在準備程序時自白認罪，改依簡易判決處刑，依犯酒醉駕車因過失傷害致人重傷罪判林男6月，得易科罰金，林男、檢方均不服上訴。

台中地院二審合議查，林男犯酒醉駕車而犯過失傷害致人重傷罪，最重本刑為4年6月，應以法官3人合議審判， 且本件是台中地檢署依通常程序起訴，應由合議庭審理，若改由受命法官1人獨任逕以簡易判決處刑，應由合議庭裁定。

二審發現，本案卻未經合議庭裁定，即由法官1人於今年8月31日的審理單上批示「改簡易」，並獨任逕以簡易判決處刑，有法院組織不合法之違背法令情形。

合議庭認為，本件林男雖坦承，但未經合議庭裁定就由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，仍剝奪林男在一審時所應享有的正當法律程序保障，有侵害林男審判權的重大瑕疵，為維護林男審級利益，判處撤銷原判決，發回台中地院第一審適用通常程序審判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 酒駕

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