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剪斷命根子沖馬桶！女友準備迷藥泡麵行凶 他醒來生殖器剩1.5公分

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣越南籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌由愛生恨，在花雕雞泡麵摻入安眠藥迷昏黃，拿剪刀狠狠剪斷黃的陰莖，再把斷肢丟進馬桶沖掉，導致黃生殖器只剩1.5公分，無法性交、勃起，最高法院依家暴傷害罪判刑5年定讞。

判決指出，馮女、黃原是同居的情侶，她懷疑黃和其他女子曖昧而心生不滿，2021年3月30日晚間近8時，將5顆安眠藥磨碎摻入花雕雞泡麵給黃食用；當晚11時許，馮女確認黃在房間熟睡後，到廚房拿剪刀直接剪斷黃的生殖器，再將剪斷的陰莖丟至馬桶沖掉。

馮女事後搭乘計程車到派出所自首，經警方通知救護車將黃送醫急救，但黃的陰莖長度僅餘1.5公分，已無法行正常性交、使他人受孕，警方也在現場查扣犯案用剪刀及安眠藥。

馮女坦承犯行，一審認為陰莖是男性生殖器，以剪刀剪斷易造成毀敗、嚴重減損生殖機能結果，馮女剪下還丟進馬桶沖走，斷絕黃男醫治可能性，具重傷害故意。

一審審酌，馮女主動到派出所報案，員警到場見黃全身是血意識不清，認定馮女符合自首予以減刑；另馮女偵查時坦承，有錄到黃和其他女人講話的聲音，她聽到心情不好，但黃又一直不承認，自己就很恨、很想傷害他。

馮女還說，剪他陰莖時黃喊痛，當下很心軟想要放開，但自己又心痛想起聽到的錄音，黃還考慮跟那女子在一起要拋棄她，所以就不考慮了直接剪掉。

一審判決引用德國哲學家尼采在愛戀俄羅詩人莎樂美而心碎後，寫下哲學巨作「查拉圖斯特拉如是說」，西班牙作家愛德華‧因凡特將尼采在其中對分手情傷闡釋為「仇恨不是罪過，也並非不道德」、「不要壓抑痛苦，接受它……但不要忘記把它變成一股能讓你生命更有深度的力量」。

一審認為馮女遭遇逆境不思理性，未選擇自我成長，以最下策方式傷害黃，難認情堪憫恕，也無辨識能力下降，依重傷罪判她5年；馮女不服上訴，主張依精神狀態符合刑法第19條、刑法第59條情堪憫恕減刑，二審認為不適用駁回上訴；案件上訴，最高法院認為判決適用法令沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

越南籍馮姓女子（中）拿剪刀剪斷黃姓男友的生殖器並沖入馬桶，最高法院依家暴重傷害罪判刑5年定讞。圖／本報記者翻攝
越南籍馮姓女子（中）拿剪刀剪斷黃姓男友的生殖器並沖入馬桶，最高法院依家暴重傷害罪判刑5年定讞。圖／本報記者翻攝

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