理科太太離婚調解提出「特種」個資被丈夫告 北檢今起訴

YouTuber理科太太前年與丈夫理科先生John Wu離婚，台北地方法院審理兩人有關夫妻剩餘財產等訴訟案件。理科太太的丈夫提告，理科太太未經同意，出具其特種個資給台北地院訴訟用，涉嫌違反個人資料保護法。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反個人資料保護法，提起公訴。

起訴書指出，2021年，理科太太與John經法院調解離婚，有關夫妻剩餘財產等事件由台北地院審理中。去年，理科太太涉未經John同意，將載有其特種個人資料的紙條具狀給台北地院訴訟使用。事後，John提告理科太太涉嫌違反個人資料保護法。

北檢指出，有關個人資料的蒐集、處理或利用，應尊重當事人權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集目的具有正當合理的關聯。