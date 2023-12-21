聽新聞
test
0:00 / 0:00
買砂鍋魚頭替議員兒子行賄 黃俊哲父親黃忠信判4年10月
新北市議員黃俊哲父親黃忠信去年9月間使用家族公司欣湛然資金購買林聰明砂鍋魚頭禮盒，再由服務處主任唐龍輝等人分送給選民替黃俊哲行賄遭新北檢起訴。新北地院審理認為，黃忠信為讓兒子能順利當選竟行求賄賂，依選罷法處黃忠信4年10月徒刑，褫奪公權5年，唐輝龍則處4年4月徒刑，褫奪公權5年。
檢警調查，黃忠信是欣湛然建設股份有限公司實際負責人，明知其子黃俊哲已登記參選新北市議員，為求黃俊哲能順利當選，黃忠信竟於去年9月間指示欣湛然指示公司嘉義太保辦公室副理訂購價值550元的林聰明沙鍋魚頭禮盒共500盒，共計花費29萬多元。
砂鍋魚頭禮盒到貨後，黃忠信交代欣湛然公司副總林惠蓉、新北市議員黃俊哲服務處主任唐龍輝致贈禮盒給樁腳，唐龍輝再指示胡苡瑄、許峻誌、趙孟杉、謝浩城、李璇芳交付部分魚頭禮盒給選區選民。
新北檢去年底依違反選罷法將黃忠信、唐龍輝等人起訴，並對黃俊哲提出當選無效之訴。新北地院審理當選無效之訴時認為，檢方所提證據不足以證明黃俊哲主觀上具有買票犯意，11月判黃俊哲勝訴，可上訴。而黃俊哲父親黃忠信違反選罷法部分，新北地院認為黃忠信為求兒子黃俊哲能順利當選，竟下達指示訂購禮盒行賄，妨害選舉制度公平、公正及純潔性，實有不該。
法官審酌黃忠信及唐龍輝等人均否認犯行，犯後態度甚差，加上唐龍輝於2011年間也曾因違反選罷法被判刑確定，這次又再犯，可見毫無悔意。判黃忠信4年10月徒刑、褫奪公權5年，唐輝龍則處4年4月徒刑，褫奪公權5年。其它5人則分別判處3年6月至4年不等徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言