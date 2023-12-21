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前竹縣議員陳栢維涉貪入監 獲准假釋出獄

中央社／ 台北21日電

新竹縣議員陳栢維以離職助理等資料申報補助費190餘萬元，遭判刑3年6月定讞，入監服刑。陳栢維獲准假釋台灣高等法院日前裁准假釋中付保護管束，可出監。

台灣高等法院裁定指出，陳栢維因犯貪污治罪條例，經最高法院判刑3年6月定讞，從民國111年2月24日入監執行中，今年12月7日獲法務部矯正署核准假釋；台灣高等檢察署向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束，合議庭日前認定聲請正當，予以裁准。

全案緣於，陳栢維連任新竹縣議會第16屆至第19屆議員，明知謝姓公費助理已於民國101年11月離職，卻未向新竹縣議會陳報，持續以謝姓前助理資料向縣議會申報補助費，至106年間共申報新台幣171萬元。

此外，國民黨籍的陳栢維又涉嫌於105年間，以陳姓男子名義向縣議會申報公費助理補助費共21萬餘元。

新竹地方法院一審依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處陳栢維有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。台灣高等法院二審改依公務員登載不實罪，判刑6月，得易科罰金。

案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回更審。高院更一審認定，一審判決並無違誤，仍判刑3年6月，褫奪公權3年，自動繳交的犯罪所得191萬6153元沒收。最高法院駁回上訴而定讞。

新竹縣前議員陳栢維利用職務機會詐取助理費，遭判刑3年6月定讞而入獄，法務部本月7日核准陳假釋，台灣高等檢察署聲請保護管束，高院裁定假釋中付保護管束。圖／聯合報系資料照
新竹縣前議員陳栢維利用職務機會詐取助理費，遭判刑3年6月定讞而入獄，法務部本月7日核准陳假釋，台灣高等檢察署聲請保護管束，高院裁定假釋中付保護管束。圖／聯合報系資料照

新竹 假釋 台灣高等法院

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