爸爸：「妳身體有我的肉」猥褻女兒120次 高院今這樣宣布

吳姓男子被控猥褻女兒，還對女兒說「妳身體一部分是我的肉」，姑姑發覺不對勁，陪同姪女報案。台北地院審理後認定吳犯120個加重強制猥褻罪，每1罪判3年2月徒刑，合併僅執行8年。台灣高等法院原定今日上午10點宣判，但卻取消庭期，延至28日再宣判。

女童的母親是陸配，生下她坐完月子即回中國大陸，吳男則把小孩丟給姊姊照顧，只有在周五將回家同住，周日再送回姊姊家。姑姑對吳男和女童生母聲請宣告停止親權、改定監護人，新北地方法院准，改定姑姑為女童的監護人，今年4月完成改定監護人登記。

2020年12月25日，當時僅9歲的女童回父親家與90歲的奶奶相聚，卻遭父親踹打，姑姑見狀制止，發現姪女從就讀國小二年級起，周末返家都會被父親拖去浴室觸摸私處、胸部，報警處理。

台北地院審理時，吳辯稱一直與女兒關係良好，否認犯罪，但被女童指證父親會碰她「上廁所的地方」，而且次數多到數不出來。女童還證稱，父親說過「妳的身體有一部分是我的肉」、「我的肉有給妳，只有我可以摸」。吳辯稱女兒比較早熟，喜歡看成人電視，看男女之間愛情的影片，他看她這樣過於早熟，便阻攔她；但說法遭女兒否認。

吳也曾恐嚇女兒，說要帶她到山上殺死、給她吃安眠藥，把她的頭髮剃光送去山上當尼姑，並威脅不讓女兒去姑姑家，女童因此不敢說出被摸的事。

法官轉向女童的姑姑查證，姑姑證稱，姪女上幼稚園起所有的生活費，都是她一人負擔，她得知姪女被性侵十分自責，決定爭取監護權。北院審理後，採信女童姑姑的證詞，並參考女童證言，認為吳姓男子猥褻女兒，認定他犯120個加重強制猥褻罪，分論併罰，每一罪各判3年2月徒刑，但應執行刑只有8年徒刑。