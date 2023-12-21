聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉花錢幫郭台銘連署 綠前議員被訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

民進黨桃園市蘆竹區前市議員郭麗華（圖）涉嫌指示前助理劉采柔，以每票300元代價，對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，桃園地檢署偵結，建請從重量刑。圖／翻攝自郭麗華臉書
民進黨桃園市蘆竹區前市議員郭麗華（圖）涉嫌指示前助理劉采柔，以每票300元代價，對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，桃園地檢署偵結，建請從重量刑。圖／翻攝自郭麗華臉書
民進黨前桃園市蘆竹區議員郭麗華涉嫌指示前助理劉采柔，以每份三百元對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，被警調查獲；桃園地檢署昨偵結，依違反總統副總統選舉罷免法將郭麗華、劉采柔及樁腳共八人起訴，並以郭麗華矢口否認，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑，其餘七人從輕量刑。

檢方調查，郭麗華為替被連署人郭台銘、賴佩霞取得連署書，今年十月初指示劉采柔代為收購連署書，劉女十月二至六日及十二日，分六次在郭女蘆竹區住處及議員服務處領取三二五份空白連署書，及每份三百元代價的賄賂金額，並獲郭女支付一萬二千元走路工費用。

劉承郭女之命，指示陳姓等六樁腳，十月十二日起在蘆竹、龜山區，以每提供一份身分證影本並簽連署書可得三百元對價，向親朋好友、左鄰右舍買票。

郭否認犯行，稱是郭氏宗親會要挺郭，她是民進黨員不方便出面，才向宗親會推薦由助理劉采柔協助，她只代為轉交連署書，不知劉指每份連署書三百元資金何來。

但檢方以劉女自白認罪，郭女也自承與劉無嫌隙，足認劉並非為求脫罪免刑而構陷，且與他人ＬＩＮＥ對話曾提及「郭麗華指示以每份三百元收購連署書」，賴姓樁腳也證稱劉是郭女助理，曾提及受郭指示連署。

檢方認為，郭麗華矢口否認、飾詞狡辯，身為主謀卸責給劉，犯後態度惡劣，且其為民意代表當知選舉公正重要性，仍為此戕害民主，請予從重量刑；另劉女等七人均坦承犯行，配合偵辦，犯後態度良好，請予從輕量刑，犯罪所得十萬八千五百元請求宣告沒收。

連署書 樁腳

延伸閱讀

隔空交火！趙少康聚焦柯文哲、郭台銘 學者揭「選舉策略」：互蹭聲量

發10萬餘收325份郭台銘連署書 綠前桃市議員等8人遭訴

涉替郭台銘連署買個資 桃檢起訴前議員郭麗華、從重量刑

影／江肇國控對手幫郭台銘連署涉賄 當事里長：選民服務沒違法

相關新聞

無保釋放詐團11人 更裁全押了

台南地檢署偵辦以泰達幣作為犯案工具的詐騙集團，十一月底在台北、台中等地逮捕成員十一人，扣得教戰手冊等證物，向台南地院聲請...

扯鈴教練魯紀賢 涉共諜案認罪

扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收為共諜，涉犯國安法發展組織等罪，檢方起訴十名退、現役士官兵、民間人士；台北地方法院昨天提解...

賣原味內衣褲被酸 雞排妹告輸了

網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年將寫真集穿過的廿五件貼身內衣褲拿出來拍賣，有三名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益...

涉花錢幫郭台銘連署 綠前議員被訴

民進黨前桃園市蘆竹區議員郭麗華涉嫌指示前助理劉采柔，以每份三百元對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，被警調查獲；桃園地檢署昨...

國防部幼兒園爆虐童 2師遭解雇

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方昨天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭解雇。

消防員變詐團車手頭 判3年2月

花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍涉嫌擔任詐騙集團「車手頭」，指揮旗下車手收取被害人現金，再匯入詐團指定帳戶，還設立三層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。