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涉花錢幫郭台銘連署 綠前議員被訴
民進黨前桃園市蘆竹區議員郭麗華涉嫌指示前助理劉采柔，以每份三百元對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，被警調查獲；桃園地檢署昨偵結，依違反總統副總統選舉罷免法將郭麗華、劉采柔及樁腳共八人起訴，並以郭麗華矢口否認，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑，其餘七人從輕量刑。
檢方調查，郭麗華為替被連署人郭台銘、賴佩霞取得連署書，今年十月初指示劉采柔代為收購連署書，劉女十月二至六日及十二日，分六次在郭女蘆竹區住處及議員服務處領取三二五份空白連署書，及每份三百元代價的賄賂金額，並獲郭女支付一萬二千元走路工費用。
劉承郭女之命，指示陳姓等六樁腳，十月十二日起在蘆竹、龜山區，以每提供一份身分證影本並簽連署書可得三百元對價，向親朋好友、左鄰右舍買票。
郭否認犯行，稱是郭氏宗親會要挺郭，她是民進黨員不方便出面，才向宗親會推薦由助理劉采柔協助，她只代為轉交連署書，不知劉指每份連署書三百元資金何來。
但檢方以劉女自白認罪，郭女也自承與劉無嫌隙，足認劉並非為求脫罪免刑而構陷，且與他人ＬＩＮＥ對話曾提及「郭麗華指示以每份三百元收購連署書」，賴姓樁腳也證稱劉是郭女助理，曾提及受郭指示連署。
檢方認為，郭麗華矢口否認、飾詞狡辯，身為主謀卸責給劉，犯後態度惡劣，且其為民意代表當知選舉公正重要性，仍為此戕害民主，請予從重量刑；另劉女等七人均坦承犯行，配合偵辦，犯後態度良好，請予從輕量刑，犯罪所得十萬八千五百元請求宣告沒收。
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