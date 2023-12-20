發10萬餘收325份郭台銘連署書 綠前桃市議員等8人遭訴

民進黨前桃園市蘆竹區議員郭麗華涉嫌於今年10月初，指示前助理劉采柔以每份300元代其對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，警調於當月下旬先查獲劉女6名樁腳之一，繼而溯源；桃園地檢署今天偵結，依總統副總統選舉罷免法將郭麗華、劉采柔及樁腳共8人起訴，並指郭矢口否認，犯後態度惡劣，建請從重量刑，其餘6人皆配合偵辦請予從輕量刑。

起訴指出，前桃園市議員郭麗華、前助理劉采柔及陳、吳、黃、賴、羅及陳姓等6名自61至75歲不等的婦女樁腳，為替被連署人郭台銘、賴佩霞取得連署書，先由郭麗華於今年10月初某日，指示劉采柔代其對外收購連署書，劉女於同月2至6日間及12日，分6次在郭位於蘆竹區的住處及議員服務處領取總共325份空白連署書，以及每份300元代價的賄賂金額，其中有45份連署書的1萬3500元因雙方未碰面，以致劉未取得，郭另支付劉1萬2000元作為走路工費用。

劉采柔則承郭麗華之命，指示陳婦等6名樁腳，自同月12日起，分頭在蘆竹、龜山區以每提供1份身分證影本並簽立連署書可得300元對價，向親朋好友、左鄰右舍買票，經桃檢指揮桃園市調處、蘆竹分局於同月23日循線查獲75歲的陳婦，經由指證溯源查獲劉采柔，並扣得連署人名冊及切結書、連署專用印章及手機等物，劉則指證並比對手機對話紀錄查獲郭女及部分收受賄賂自願繳回的8800元。

郭麗華於偵查時，矢口否認犯行，並以郭氏宗親會說要挺郭，但她是民進黨員不方便出面，才向宗親會推薦由其助理劉采柔協助連署，她只是幫宗親會中不知真實姓名「Chris」代為連絡轉交連署書給劉，她沒有委由劉幫忙連署，也不知劉指證每份連署書300元資金何來等語來辯稱。

劉女於偵查時自白認罪，且郭自承與劉無嫌隙，足認劉女並非為求脫罪免刑構陷，且根據郭劉雙方Line對話，郭確實談及連署書200多份、連署書據點工作人員數等連署事宜，及多此緊接此類話題後的語音通話，況且案件搜索當日劉與郭密切聯繫，而非與郭所稱的Chris聯絡，與一般共犯遭發覺偵辦後，會先噢案關共犯聯繫、詢問等人之常情相符。

經查劉女於同年月18日與他人Line對話曾提及「郭麗華指示以每份300元對價收購連署書」等情，以及賴姓樁腳也證稱，劉女確實提及郭麗華指示連署，且劉僅為郭工作，未在其他政治人物底下工作過。

檢方認為，被告郭麗華矢口否認犯行、飾詞狡辯，身為主謀竟推諉卸責與劉女，不見其悔悟，犯後態度惡劣，且其為民意代表當知選舉公正的重要性，卻仍為此犯行，戕害民主，請予從重量刑；另審酌劉女等7人均坦承犯行，配合偵辦，犯後態度良好，請予從輕量刑。犯罪所得10萬8500元請依法宣告沒收。