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車資差25元起爭執…Uber司機涉甩棍反擊酒醉乘客 兩人互毆控傷害

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

68歲張姓老翁昨天搭乘Uber回家，沒支付全部225元車資，遭44歲陳姓司機載往派出所附近又載回家，雙方下車大打出手互控傷害，司機一度拿出甩棍攻擊，全案經士林分局後港派出所受理後依法偵辦。

警方指出，12月17日下午3時許，張翁於林森北、長春路口附近熱炒店飲酒後，叫Uber回士林區通河東街住處。不料車資共225元，張翁身上僅有2百元，相差25元，支付不了全部車資，被載往派出所，想請求警方協助，但張翁不願下車，司機為了接下一單行稱作罷，又把張翁載回家，兩人在張翁住家外爆發衝突互毆，最後張翁倒地，其兒子見狀報警。

警方表示，陳姓司機控張翁在後座伸往前座拉扯、捶打右手臂，抵達住處後，認為張翁妨害自由，抵達張翁家外，才會持甩棍下車反擊；全身酒氣的張翁則控司機下車打傷他。全案陳姓司機涉犯傷害罪，張姓乘客則依傷害、妨害自由、詐欺等罪函送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，遇有糾紛應理性溝通，或撥打110報警求助，切勿使用暴力手段，警方秉持毋枉毋縱的精神，對於不法分子依法究辦，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Uber司機與乘客爆發衝突，互控傷害等罪。記者蕭雅娟／翻攝
Uber司機與乘客爆發衝突，互控傷害等罪。記者蕭雅娟／翻攝

Uber 傷害罪

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