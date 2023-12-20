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台中八大女火鍋潑臉下場慘 檢方改主張3年以上重傷罪請法院重判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中KTV今年4月發生八大女子互毆事件，陳姓女經紀人當時懷孕3個月，因孫姓小姐欠她代墊的2萬元檯費就互毆，還端整鍋滾燙火鍋朝她臉潑下去。檢方依傷害罪起訴陳及動手的趙姓、陳姓友人；法院今開庭，公訴檢察官改主張陳等應構成法定刑3年以上「傷害致重傷罪」，請法院從重量刑。

當時民眾PO網影片拍下，陳女、孫女在西屯路KTV扭打，一旁趙男扯孫頭髮拖行、猛搧巴掌並狠踹頭臉，飆髒話大聲問「妳還敢還手、妳還敢還手」，陳端起桌上一鍋滾燙火鍋，直接朝孫的臉整鍋潑下去，對方遭燙慘叫，陳還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，並扯住孫頭髮繼續猛搧巴掌。

檢方起訴指出，陳女（25歲）今年4月21和孫在KTV討論債務起衝突、潑熱湯，趙拖行、痛毆孫，陳的林姓男友（39歲）獲報到場也朝孫摑掌，偵查檢察官認為，孫女多處二度燙傷，雖未達重傷程度但手段凶殘，以非人道酷刑對待他人，依傷害罪起訴3人請求從重量刑。

台中地院今上午開庭，陳女、趙男及林男3人均就檢方起訴傷害罪嫌坦承。陳女說，自己是酒店經紀，因孫女欠經濟公司5萬元檯費，由她先替孫代墊2萬元，當天偶然遇到發生衝突，孫先起身推她、叫她出去，還打她頭且踹了一腳。

陳女的辯護人主張，因孫女積欠檯費，陳當時又懷孕3個月情緒不穩，一時氣憤衝突才順勢潑灑熱湯，陳身為孕婦當下也受相當傷害，但並未對孫提告，且事後透過各種管道聯繫孫想道歉、賠償都未果，安排調解孫女也未出面。

趙男也說，案發後有和孫見過一次面道歉並談賠償，孫則稱再說，後就沒下文，之後留言給她對方都避不見面。趙男的辯護人稱，陳女是趙的乾妹，趙見孫先動手拉陳頭髮，又考量陳懷孕且酒後衝動下才衝過去，雖出手重了點但完全沒想像到陳女會潑湯，也拿毛巾給孫冰敷。

林男則表示，當下不知有潑湯的嚴重事情，是接到陳女電話才趕赴現場。

公訴檢察官認為，偵查檢察官雖僅起訴3人傷害罪嫌，但根據醫院函文，孫女頭、臉、脖子、手腳甚至私處都受有二度燒燙傷，臉部皮膚痊癒也不能恢復原本顏色，孫是年輕女子外觀受害，已達刑法第10條所稱重傷，主張應構成傷害致重傷罪，處3年以上10年以下徒刑，請法院審酌。

檢方也說，趙男、林男過去有暴力犯罪前科，這次再犯構成累犯應加重其刑，並請法院考量陳女等3人僅因欠款以該手段傷人，就算不構成重傷害，依普通傷害罪量刑也不宜過輕。

林女、趙男的辯護人則說，孫女臉部已無傷勢，剩手部還有燒燙傷色差，且據趙男朋友轉述，孫女昨晚還有去接班，可見檢方主張傷害致重傷罪根本不成立。

辯護人也請法院審酌，陳女為經紀人，夾在經濟公司和小姐之間，替孫女代墊款項為難，當時有孕在身，和孫是互相傷害行為，犯後也很懊悔，包括陳、趙及林均請求從輕量刑。

陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
趙男扯孫女頭髮硬生生拖行數公尺。圖／翻攝自臉書爆料公社
趙男扯孫女頭髮硬生生拖行數公尺。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女痛毆、拉扯孫女頭髮。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女痛毆、拉扯孫女頭髮。圖／翻攝自臉書爆料公社

傷害罪 檢察官 債務 KTV 潑熱湯

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