全裸女子沙灘拍藝術照 他路過錄影還特寫傳給友人公開被告

吳姓男子在台2線騎機車，看到廖姓女子在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，停車並拿出手機錄影，還放大廖女畫面「特寫」，事後在LINE平台傳給友人公開，廖女發現後提告。基隆地方法院審理時，吳男辯稱拍風景和浪花，法官不採信，依違反個人資料保護法判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，吳男去年9月16日下午2點多騎普通重型機車，行經新北市瑞芳區台2線指標82公里處，看見廖姓女子全裸站在路旁的沙灘，攝影團隊則在身旁取景拍照。

吳男把車停在路旁，拿出手機拍攝廖女全裸影片。過程中廖女發現吳在攝影，用手勢示警他不要再拍攝。吳男事後將拍攝到的影片，透過LINE傳送給友人。瑞芳警分局接獲廖女報案後，通知吳男到案說明，詢問案情製作筆錄送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反個人資料保護法起訴。

吳男辯稱，當天他只有拍浪況而已，也沒有把影片上傳到社群平台，否認本案影片是他拍攝。律師則辯護說，縱使影片是吳男拍攝，因是騎車沿途拍攝風景浪況，拍攝地點是公開場所，不涉及特定自然人影像，也未與其他個人資料結合，不適用個資法規範。

法官指出，廖女指述當天朝她拍攝影片男子穿著、裝扮，吳男承認就是他。警詢時員警問他有沒有拍到廖女、廖女有沒有制止？吳都回說不清楚。

影片畫面顯示鏡頭對準廖女，並將畫面放大，警員問吳男，「你為什麼要這樣做？」吳說不清楚，並要求查看影片後說，當時以為在拍攝釣客，所以有放大。

警員還問吳男，影片在30秒處，鏡頭從對準廖女移開，是不是被攝影師看到了？吳男回說不知道，因為他在拍攝風景照，漫無目標，假如當時有人注意到他在拍攝，應該會制止他不是嗎？警員追問吳男，如果有人制止會停下來嗎？吳回答會。警員再問，鏡頭移開廖女後4秒，為何又將鏡頭移回廖女身上？吳男表示，當時漫無目的拍攝，沒有注意到。

法官認為，警詢筆錄內容顯示，警方提供本案影片給吳男觀看時，吳坦承有對準被害人拍攝並拉近鏡頭，足認影片為吳男拍攝，辯稱僅拍攝浪花屬事後卸責之詞，不足採信。

法官指出，本案影片雖是吳男在公開場所拍攝，但影片清楚呈現廖女臉部及全裸身體特徵，顯已具個人資料識別性，屬個資法規定的「個人資料」。吳男自陳大學畢業，有社會經驗，難以推諉不知拍攝廖女裸身可能侵害隱私權，遑論廖女有制止拍攝手勢，仍執意傳送影片公開，犯行明確，判刑3月。