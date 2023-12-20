快訊

世界棒球12強賽參賽國定案！預賽6取2 台北主辦B組賽事

叛亂分子不能任公職！科州開第一槍 禁川普參加2024美國總統初選

基層瀰漫「受夠民進黨」氛圍 藍白乘風拚國會變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全裸女子沙灘拍藝術照 他路過錄影還特寫傳給友人公開被告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子在台2線騎機車，看到廖姓女子在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，停車並拿出手機錄影，還放大廖女畫面「特寫」，事後在LINE平台傳給友人公開，廖女發現後提告。基隆地方法院審理時，吳男辯稱拍風景和浪花，法官不採信，依違反個人資料保護法判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，吳男去年9月16日下午2點多騎普通重型機車，行經新北市瑞芳區台2線指標82公里處，看見廖姓女子全裸站在路旁的沙灘，攝影團隊則在身旁取景拍照。

吳男把車停在路旁，拿出手機拍攝廖女全裸影片。過程中廖女發現吳在攝影，用手勢示警他不要再拍攝。吳男事後將拍攝到的影片，透過LINE傳送給友人。瑞芳警分局接獲廖女報案後，通知吳男到案說明，詢問案情製作筆錄送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反個人資料保護法起訴。

吳男辯稱，當天他只有拍浪況而已，也沒有把影片上傳到社群平台，否認本案影片是他拍攝。律師則辯護說，縱使影片是吳男拍攝，因是騎車沿途拍攝風景浪況，拍攝地點是公開場所，不涉及特定自然人影像，也未與其他個人資料結合，不適用個資法規範。

法官指出，廖女指述當天朝她拍攝影片男子穿著、裝扮，吳男承認就是他。警詢時員警問他有沒有拍到廖女、廖女有沒有制止？吳都回說不清楚。

影片畫面顯示鏡頭對準廖女，並將畫面放大，警員問吳男，「你為什麼要這樣做？」吳說不清楚，並要求查看影片後說，當時以為在拍攝釣客，所以有放大。

警員還問吳男，影片在30秒處，鏡頭從對準廖女移開，是不是被攝影師看到了？吳男回說不知道，因為他在拍攝風景照，漫無目標，假如當時有人注意到他在拍攝，應該會制止他不是嗎？警員追問吳男，如果有人制止會停下來嗎？吳回答會。警員再問，鏡頭移開廖女後4秒，為何又將鏡頭移回廖女身上？吳男表示，當時漫無目的拍攝，沒有注意到。

法官認為，警詢筆錄內容顯示，警方提供本案影片給吳男觀看時，吳坦承有對準被害人拍攝並拉近鏡頭，足認影片為吳男拍攝，辯稱僅拍攝浪花屬事後卸責之詞，不足採信。

法官指出，本案影片雖是吳男在公開場所拍攝，但影片清楚呈現廖女臉部及全裸身體特徵，顯已具個人資料識別性，屬個資法規定的「個人資料」。吳男自陳大學畢業，有社會經驗，難以推諉不知拍攝廖女裸身可能侵害隱私權，遑論廖女有制止拍攝手勢，仍執意傳送影片公開，犯行明確，判刑3月。

吳姓男子在台2線騎機車，看到廖姓女子在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，拿出手機朝廖女錄影並傳給友人後公開。基隆地方法院審理後，依違反個人資料保護法，判刑3月。記者邱瑞杰／攝影
吳姓男子在台2線騎機車，看到廖姓女子在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，拿出手機朝廖女錄影並傳給友人後公開。基隆地方法院審理後，依違反個人資料保護法，判刑3月。記者邱瑞杰／攝影

影片 全裸 個資 隱私權 提告 裸拍

延伸閱讀

錄影目睹殘忍的這一幕 鍾欣凌崩潰到萌生跳樓念頭

李遠哲錄影挺基進黨：黨很小但是很強韌 就跟台灣一樣

他被曾玟學影射是盯梢黑衣男提告誹謗 曾：陳述當時情境

LINE聖誕節聊天室特效期間限定登場 共3波驚喜玩好玩滿

相關新聞

全裸女子沙灘拍藝術照 他路過錄影還特寫傳給友人公開被告

吳姓男子在台2線騎機車，看到廖姓女子在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，停車並拿出手機錄影，還放大廖女畫面「特寫」，事後在LINE...

影／用娃娃機丟「宇宙魔方」...另類擲骰涉賭 中警扣47台

台中市林姓男子是娃娃機業者，不過他為吸引客人上門，創新遊戲玩法，在娃娃機內放置塑膠盒「宇宙魔方」，盒內裝有七個不同顏色的...

八八會館案／郭哲敏當庭吃藥挨訓 犯行全否認

八八會館負責人郭哲敏及親信張旭昇，11月底被檢方依違反銀行法等追加起訴，移審新北地方法院後遭裁定羈押禁見3個月。新北地院...

桃市消防技士洩標案圖利特定廠商 法院判決出爐

桃園市消防局救災救護指揮中心技士吳柏頡，9年前承辦450萬元預算的「防救災高倍率影像監控系統建置採購案」，除洩漏標案規格...

被曾玟學疑為黑衣人盯梢 男提告

苗栗縣立委第2選區無黨籍候選人曾玟學12月15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍與...

台南醉男持棍棒打狗遭壓制死亡 逞凶鄰居說詞不符裁押

台南60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。