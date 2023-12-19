裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪嫌起訴，法官日前裁定朱自2024年2月6日限制出境、出海8月；稍早，朱聲請限制出境解禁被駁回，台北地院裁定書曝光法官將傳喚國民黨提名不分區立委陳菁徽出庭作證。

依裁定，強制猥褻案準備程序結束，2024年1月12日、2024年2月16日開審理庭，預計傳喚陳菁徽、媒體人樊啓明及相關證人接受檢辯詰問，訂2024年2月19日即辯論終結後宣判，屆時，朱學恒有罪無罪？便見分曉。

朱學恒聲請解禁說，檢方查得他入出境紀錄僅有4次，2次是去峇里島、2次是去東京及德州參加研討會，案子是他自行告發，如檢方對他限境合理，則請檢方針對所有以經營網路平台而犯最輕本刑6月以上的人都限境，否則無法服眾。

法院指出，依檢方舉證，鍾沛君偵訊時證詞及補強證據包含陳菁徽等人的證述、鍾女與陳菁徽的合照、餐廳包廂照片、鍾女與陳菁徽和樊啓明的LINE擷圖、鍾女與朱學恒的LINE訊息截圖，顯示朱犯強制猥褻罪罪嫌重大。

法官認為，朱學恒的粉絲專頁、影音平台頻道、影片串流平台訂閱量逾20萬人，總點閱數逾1億次，他有優異英文能力，也有在境外生活的能力及資力。

裁定書指出，朱學恒告發自己的是性騷擾，告發時，他已預期檢察官會因告訴時效可能將他不起訴處分，不過，檢方依強制猥褻罪嫌起訴，「恐非朱學恒於告發自己所涉性騷擾犯罪嫌疑時得以預料」。

裁定指出，朱學恒2023年7月5日偵查中稱，案發當天餐廳包廂只有他與鍾女，是否有親、抱鍾女沒有印象；2023年9月24日偵查中不承認鍾女在Facebook貼文指述包廂內發生的事，另於2023年12月8日法院準備程序庭否認強制猥褻。

法官因此認為，本案確有量處不得易科罰金有期徒刑的高度可能，朱偵查中、審理中雖都遵期到庭，還是無法袪除可能逃亡，檢方起訴罪名的刑度，與朱自行告發的刑度有所差異，朱顯已增加逃亡動機，仍有限制出境、出海的必要。

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