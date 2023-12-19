為取得子女監護權…她藏毒車禍二部曲栽贓前夫 這下慘了

王姓女子前年6月間，因故與賴姓男子離婚，2人除了為王女先前借款投資股票的數十萬元尾款未還鬧上法庭外，另還為了子女的監護權正在纏訟中，詎料，王女為了讓家事庭法官將扶養權判給她，竟異想天開在賴男車上置放毒品咖啡包誣陷他，後經警方調閱監視器還賴男清白，桃園地檢署偵結，將王女依誣告罪起訴。

起訴指出，王女與賴男之前是配偶，雙方離婚後，仍因婚生子女的親權行使而訴訟中，王女為了讓法官做出對她有利的判決，竟與他人共同設計陷害賴姓前夫，去年5月9日上午11點57分，搭乘計程車帶著由不知何處取得的20包毒品咖啡包前往賴男公司地下室，將這些毒咖啡包分別放在賴的車前擋風玻璃外側，還有引擎蓋間的縫隙處。

王女自以為天衣無縫，將毒咖啡包放好之後，立刻打110至桃園市警局勤務指揮中心報案，指稱桃園區興華路某公司地下室停車場、某輛車有K味，請派員查看等語，以此方式偽造證據並向公務員誣指該車車主持毒；王女又指使搭載她的邱姓司機打電話至公司總機，謊稱地下停車場發生車禍，賴男下樓處理擦撞事故時，桃園警方以持毒罪名將賴逮捕，後經調閱監視影帶、查閱通聯記錄發現原來是王女搞的鬼。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885