疑貪杯釀禍！高雄男酒後持刀襲友 雙方和解撤銷傷害告訴
高雄劉姓男子去年1月9日凌晨與4名友人在路竹區李姓友人住家飲酒，中途劉男先行離去，但他之後返回時，卻用預藏黑色短刀刺向其中賈男頸部，幸好賈即時以左手阻擋，加上現場友人見狀制止，才倖免於難；全案依殺人未遂罪起訴，法院審酌雙方和解且難認劉有殺人犯意，今宣判本案公訴不受理。
起訴書指出，劉男當晚原與賈男等4人在中山路上李友家中喝酒，因不明原因，劉中途離席，接近凌晨2時許，他返回李男家中時，走進賈男身旁，竟以黑色短刀刺向對方脖頸處，所幸賈男反應快，隨即用左手阻擋，左手背部因此撕裂傷傷合併肌腱傷勢，而在場李姓、林姓友人見狀，上前阻攔，劉男才未能再次攻擊，讓賈倖免於難。
「本案公訴不受理，並沒收扣案的黑色短刀沒收。」橋頭地方法院今天下午宣判，因劉男當時以短刀刺向賈男，難以確認是出自殺人犯意，但若基於傷害犯意，傷害罪為告訴乃論，劉、賈二人事後已達成調解，且賈已撤回告訴，因此，法院判決本件公訴不受理。
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