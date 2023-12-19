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提議小六生互相掌摑分高下 安親班老師獲緩刑

中央社／ 台北19日電

李姓安親班老師未能妥適排解學生衝突，竟提議互摑巴掌分勝負。示意圖／ingimage
李姓安親班老師未能妥適排解學生衝突，竟提議互摑巴掌分勝負。示意圖／ingimage

李姓安親班老師涉調停2名小六學生無果，竟提議2人以互打巴掌至一方認輸為止來分高下，2人因互相掌摑致傷。二審今天判老師拘役55天，緩刑2年須上法治課8小時，可上訴。

二審台灣高等法院指出，李姓為某補習班的老師，負責協助課後輔導、安親照護，民國111年3月晚間，國小6年級的黃姓及陳姓學生因細故發生爭執，李姓老師介入調停但未有效果，提議2人以互打巴掌至一方認輸為止來分高下。

判決指出，李姓老師面帶微笑表示「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」等語使黃童、陳童進行互打巴掌行為，並因此互相掌摑對方各10幾下，2童受有臉部紅腫、挫傷的傷害，2人互相掌摑的行為並足以貶損2人於同儕間的人格及地位。

一審法院依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，判李姓老師拘役55天，得易科罰金；案經上訴，二審由高院審理。

判決指出，黃童事後有將案發當日影片上傳社群網站，黃童表示是想讓別人看補習班老師是這樣處理事情。李姓老師辯稱，是孩子同意用這個方式解決糾紛，黃童雖將畫面上傳網路，但黃童未因此行為而感覺受辱；辯護人則說，李姓老師行為是緊急避難，孩童自己決定採取此方式，就應該為自己行為承擔後果。

二審審酌，李姓老師行為，構成兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項的成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪。

合議庭指出，審酌李姓老師沒有前科紀錄，本件不當以暴力方式排解學員糾紛，且迄今仍未能對自己所為有深刻自省，考量當下他是因2童不聽，才想出此下下策，兼衡其他學生家長的求情書信等，判處拘役55天。

二審指出，衡酌李姓老師犯罪的動機是因為未能妥適排解學生衝突而起，最終已與被害人等達成調解而獲得諒解，宣告緩刑2年，須參加法治教育8小時。全案可上訴。

補習 傷害罪 安親班

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