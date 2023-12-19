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總統官邸外被上手銬 嗆警「舔美國XX的公務員」無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

劉姓女子在總統蔡英文官邸附近持手機拍攝，遭警察盤問、制止，劉女對2名警察辱罵「舔美國XX的公務員」，依侮辱公務員、公然侮辱罪起訴。台北地院認為，劉女的行為舉止無特殊之處，罵警察是抗議執法，判她無罪，可上訴。

劉女2023年4月16日下午4時28分在台北市愛國西路、重慶南路口西南角，以手機拍攝警方正執行的特種勤務，市警中正第二分局南海路派出所2名員警上前盤問、將她圈圍住並上手銬。

劉女後來對2名員警開嗆，罵警察「舔美國XX的中華民國公務員」、「你現在的作為是孬種」、「畜生」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，員警認為正依特種勤務條例執法，但劉女拒絕配合，將她移送法辦，檢察官偵查，依侮辱公務員、公然侮辱罪將劉女起訴。

劉女辯稱，她是被強壓的人，她站立的地方沒有任何禁止標示，當時警方把她壓在地上，連警察也說可以站在那裡等，否認犯罪。

法官認為，員警雖證稱劉女連續拍攝管制區內畫面，又情緒激動、不願離去，因車隊即將經過才請她移去意見表達區，不過，依特種勤務條例規定，特勤人員對安全維護區內人員的查驗或管制，應以有必要性為限。

法官認為，依蒐證影像，即使案發時有車隊將經過，但畫面內還有公車、轎車，沒有特殊情形，劉女主觀上認為警察在找麻煩才罵人，法律既然沒有明確禁止在維護區站立、拍攝，劉女不構成侮辱公務員罪。

檢方起訴公然侮辱罪部分，法官認為，劉女的言詞具有侮辱意涵，不過，就算令2名警察感到不快、難堪，但她是因不滿警察要求查驗身分，又被圈圍到意見表達區、甚至被警察逮捕才指責警察。

法官認定，劉女對警察的侮辱性言詞不是無端謾罵、不具任何實質批評，難以認定為刻意貶損，她的言論雖粗鄙、低俗，就整體而言，是對警察的執法提出抗議，並未逾越人民法律感情可容忍的界限，判劉女無罪。

台北市愛國西路、重慶南路口總統官邸外。記者王聖藜/攝影
台北市愛國西路、重慶南路口總統官邸外。記者王聖藜/攝影

警察 公務員 公然侮辱

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