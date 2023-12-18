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4歲幼童誤食桌上海洛因成植物人 父疏於保護判拘役50天
一名4歲徐姓幼童去年2月間跟著父親幫忙友人刺青，誤食茶几上海洛因，導致腦病變成植物人，苗栗地方法院一審認定徐父未盡保護義務，最近依過失致重傷罪，判處拘役50天。
法官調查，徐父有施用海洛因的習慣，應注意要讓兒子遠離有海洛因環境，竟疏於注意，去年2月間帶兒子到友人家中開設美髮店，幫友人刺青，徐父因施用海洛因睡著，兒子誤食海洛因，導致中毒而腦病變、喪失語言及肢體能力、癱瘓。
判決書指出，徐父身為父親，應善盡對兒子保護義務，竟疏未注意致兒子誤食海洛因，惟徐父對兒子所受的傷害深感難過，先前兒子因受感冒，也有至加護病房照顧，依過失致重傷罪，量處50天拘役，如易科罰金，以1000元折算1天，全案仍可以上訴。
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