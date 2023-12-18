聽新聞
test
0:00 / 0:00

醉女傷警 家屬控被逼10萬和解

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

徐女酒醉辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦，法院判處拘役40日，可易科罰金。記者蕭雅娟／翻攝
徐女酒醉辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦，法院判處拘役40日，可易科罰金。記者蕭雅娟／翻攝

徐姓女子今年三月間酒醉在路邊哭泣，台北警北投分局永明派出所四名員警前往處理，徐女涉辱罵粗話，還踹傷一名女警胸口，被依妨害公務罪嫌判拘役四十天；家屬指控，游女事後獅子大開口要求十萬元和解金，北投警分局表示，經查雙方合意和解，未有逼迫情形。

據調查，四十多歲徐女當時回國參加家人喪事，三月十一日凌晨一時許酒後在北投區裕民六路旁哭泣，民眾報案。四名員警到場詢問是否需協助，徐女涉辱罵三字經，還說「等你抓、你告我啊」，被依妨害公務現行犯逮捕。

徐女疑酒醉又遭上銬，在派出所偵訊室涉以左腳踢踹游姓女警致前胸鈍傷，另持開瓶綠茶丟向江姓女警造成衣物汙損，直到清晨她酒意稍退，知道犯錯道歉，被依妨害公務等罪嫌移送，檢方訊後請回，限制出境。

北投警方說，徐女為了盡速處理此案、出國上班，三月十三日與父親、一名地方人士主動到派出所談和解，提出一萬元和解金，游姓女警請當事人「上網查一下價碼」，參考現行法院類案判賠金額，認為可用十萬元和解，待開庭再談即可；當日徐女就提領十萬元簽和解書，與另三名警察也各一萬二千元和解，共計十三萬六千元。

北投分局表示，女警當日拿到十萬元，捐二萬元給動保團體及兒童之家；員警求償於法無不合，雙方簽和解書無脅迫情事，此案也查無執法過當。

警界人士認為，女警身體法益受侵害，和解雖無不法，但十萬元價格偏高，恐受到質疑。法界人士說，妨害公務屬公訴罪，和解非無刑責，檢方可能緩起訴，法院也會作為量刑參考。徐女今年八月被依妨害公務執行罪判處拘役四十天，可易科罰金四萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女警 北投 妨害公務

延伸閱讀

酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

為這原因...男子夜店撿屍酒醉女 事後認錯道歉還鼓勵報警遭訴

雲林海口第1位女警所長 陽光美女林妍文愛潛水

影／褪女警制服當台灣小姐 化身玉兔反詐騙 網抽刑警萌兔

相關新聞

醉女傷警 家屬控被逼10萬和解

徐姓女子今年三月間酒醉在路邊哭泣，台北警北投分局永明派出所四名員警前往處理，徐女涉辱罵粗話，還踹傷一名女警胸口，被依妨害...

法官審案未通知到場 車主判決遭廢

李姓男子去年四月涉開車不聽義交指揮右轉，以車頭撞義交導致受傷，被開罰九萬元、吊照，李不服，打行政訴訟，台中地院法官勘驗監...

五股海砂屋都更土方濫倒「地主卻拒運回」 住戶恐無家可歸

新北市五股區西雲路海砂屋都更案延宕2、30年，終於在2019年8月動工預計3年完工。不料該案命運多舛，工程期間發生土方濫...

涉招攬縣民赴陸招待旅遊 嘉檢盼聲押嘉縣鄉代「這原因」被駁回

嘉義縣林姓市民代表、邱姓前市民代表涉嫌招攬嘉義縣民10月間赴大陸旅遊，被依涉嫌違反總統副總統選罷法等罪嫌送辦，檢方複訊後...

影／三重半夜攻堅抓賭像拆房 老屋聚賭17人破千歲

新北市三重區大同南路146巷整排都是2層樓老舊透天厝，其中1戶被租來經營賭場每周開張2天深夜聚賭，警方日前持搜索票深夜攻...

十年間假婆婆名義盜開支票 偷錢得手3千多萬遭判賠全額

屏東一名吳姓女子於2009至2019年管理前夫母親邱姓女子經營的五金行，期間2次盜開支票，兌現230多萬元，還多次竊取店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。