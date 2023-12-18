醉女傷警 家屬控被逼10萬和解

徐女酒醉辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦，法院判處拘役40日，可易科罰金。記者蕭雅娟／翻攝

徐姓女子今年三月間酒醉在路邊哭泣，台北警北投分局永明派出所四名員警前往處理，徐女涉辱罵粗話，還踹傷一名女警胸口，被依妨害公務罪嫌判拘役四十天；家屬指控，游女事後獅子大開口要求十萬元和解金，北投警分局表示，經查雙方合意和解，未有逼迫情形。

據調查，四十多歲徐女當時回國參加家人喪事，三月十一日凌晨一時許酒後在北投區裕民六路旁哭泣，民眾報案。四名員警到場詢問是否需協助，徐女涉辱罵三字經，還說「等你抓、你告我啊」，被依妨害公務現行犯逮捕。

徐女疑酒醉又遭上銬，在派出所偵訊室涉以左腳踢踹游姓女警致前胸鈍傷，另持開瓶綠茶丟向江姓女警造成衣物汙損，直到清晨她酒意稍退，知道犯錯道歉，被依妨害公務等罪嫌移送，檢方訊後請回，限制出境。

北投警方說，徐女為了盡速處理此案、出國上班，三月十三日與父親、一名地方人士主動到派出所談和解，提出一萬元和解金，游姓女警請當事人「上網查一下價碼」，參考現行法院類案判賠金額，認為可用十萬元和解，待開庭再談即可；當日徐女就提領十萬元簽和解書，與另三名警察也各一萬二千元和解，共計十三萬六千元。

北投分局表示，女警當日拿到十萬元，捐二萬元給動保團體及兒童之家；員警求償於法無不合，雙方簽和解書無脅迫情事，此案也查無執法過當。

警界人士認為，女警身體法益受侵害，和解雖無不法，但十萬元價格偏高，恐受到質疑。法界人士說，妨害公務屬公訴罪，和解非無刑責，檢方可能緩起訴，法院也會作為量刑參考。徐女今年八月被依妨害公務執行罪判處拘役四十天，可易科罰金四萬元。

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