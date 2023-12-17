涉招攬縣民赴陸招待旅遊 嘉檢盼聲押嘉縣鄉代「這原因」被駁回

嘉義縣林姓市民代表、邱姓前市民代表涉嫌招攬嘉義縣民10月間赴大陸旅遊，被依涉嫌違反總統副總統選罷法等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押；嘉義地院認為罪證不足，今天裁定駁回。

嘉義檢方日前接獲檢舉，太保市林姓市代、朴子市邱姓前市代涉嫌以文化交流表演名義，疑接受大陸浙江省的台商委託，邀請多名嘉義縣鄉親於10月間到溫州地區旅遊，行程約6天5夜，團費1萬餘元。

本月15日檢方指揮警調帶回邱男到案說明，昨天指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警局刑警大隊等執行搜索，約談近20名民眾到案，也帶回負責招攬的林姓市代，朝違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌偵辦。嘉檢昨天複訊後，將邱男、林姓市代依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，其餘10多名民眾請回。

嘉義地方法院表示，邱男、林姓市代否認犯行，參與旅遊的團員沒有人提到有大陸官方或具有官方色彩的人出現在現場，也沒有證據顯示有官方或官方色彩的人提及關於政治、選舉事情，或者要求、指示支持特定政治人物的相關內容。另外，團員有出錢及支付保險，一般行程團費多少？滲透方資助多少？檢方都沒有說明及舉證，加上也沒有證據顯示邱男、林姓市代以招待旅遊名義，要求團員行使或不行使投票權，因此裁定駁回。