酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

徐姓女子今年3月間酒醉坐在台北巿北投區裕民六路哭泣，遭北投分局永明派出所4名員警到場，徐女因對員警口出惡言遭依妨害公務現行犯送辦，且又在偵訊室踹傷女警。全案傳出警察利用職權索取和解金，北投分局調查後今指出，雙方合意和解，未有逼迫情形。

43歲徐姓女子，今年3月11日清晨1時許，因家中變故等原因心情不好，坐在台北巿北投區裕民六路哭泣，北投分局員警徐世詳、何秋農、游雅婷、江家瑩獲報後到場，徐女因酒醉口出惡言「操XX」、「操XXXXX」遭依妨害公務現行犯帶回。

不料，當天2時許經解送永明派出所偵訊室，徐女因酒醉遭上銬，只要有人靠近她就攻擊，徐女以左腳踢踹、丟擲飲料寶特瓶方式攻擊攻擊游姓女警，導致胸前受有鈍傷。徐女清晨酒意稍退，才知道自己犯下大錯，後悔不已，不斷向警方道歉。

北投分局今澄清，案發隔2天，徐女與親友3月13日至派出所主動提出和解，游姓女警請徐女「上網查一下價碼」參考現行法院類案判賠的金額，大約10萬元，並可以調解再談金額；當日徐女提領10萬元，同意與游姓女警和解，其餘3名警察各1萬2千元和解，雙方同意後簽立和解書。

北投分局指出，員警求償係基於個人法益受到侵害，依法請求，於法尚無不合；另本案均依程序偵辦及移送，過程中亦查無員警有執法過當等情。士林地方法院法官審酌，徐女在員警依法執勤時，以強暴行為妨害公務，又以穢語辱罵，影響、漠視公權力行使，今年8月認徐女犯妨害公務執行罪，判處拘役40天，可易科罰金4萬元。

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