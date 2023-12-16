冷氣吹到破萬...自私父母不付兒醫藥費 4歲遲緩童慘死

台中一對夫妻的次子早產、遲緩，4歲身高僅85公分，全身骨瘦嶙峋，2人消極不帶他看診，連嚴重燙傷都不就醫釀男童喪命；法院認為，夫妻寧可冷氣吹到電費破萬元也不付孩子醫藥費，生死交關之際一錯再錯，一、二審都依遺棄致死判7年10月、7年7月，仍可上訴。

檢警調查，夫妻前後生下3個兒子，次子31周早產出生僅1336公克，自幼有遲緩語言、動作落後同齡孩童，夫妻卻因經濟拮据，不願花醫療費在小孩上，更消極面對遲緩問題，未照醫囑帶去回診，2015年帶去打疫苗時，醫師就發現男童體重不足。

檢方發現，夫妻幾乎不帶次子出門，造成長期教養忽視、醫療不足，至4歲仍不會控制排便需穿尿布、無法溝通，大小腿萎縮呈現長短腳且行走困難，身高、體重也僅85公分、12公斤。

男童2018年11月17日自行放熱水泡澡釀全身30％燙傷，媽媽發現卻僅擦藥膏、繃帶包雙手而沒送醫，隔天父親見兒子傷勢嚴重要打119，卻被妻子以沒有醫藥費為由制止，期間夫妻眼見小孩脫皮、傷勢惡化及虛弱無力，直到19日男童休克才送院仍不治。

台中地院一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判夫妻各7年10月、7年7月；2人不服上訴。

台中高分院二審查，夫妻每月上網費破千元，承租套房夏季電費單月破萬元，顯是冷氣每天開24小時，2人雖經濟不穩，但電視、上網等休閒娛樂，並不比孩子醫藥費更重要，即便生活拮据仍須窮盡一切努力盡到養育孩子義務。

二審直言，夫妻照顧3子要圖溫飽確實辛苦，但偏偏2人非傳統勤儉父母，明知租房不易仍住在16樓高樓層，夏天冷氣吹到電費破萬元，且沈迷網路疏忽孩子照顧，女子還會騙親人忙著帶小孩復健實際根本沒去醫院。