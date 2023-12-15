水上鄉鬥毆命案1死3傷 法院將依國民參審制審理

嘉義縣水上鄉某倉庫10月發生鬥毆命案，造成1死3傷，檢方今天將涉犯殺人的呂姓房仲，依涉犯殺人罪起訴，移審地院，地院說，這件命案屬故意犯罪發生死亡結果，符合國民法官參與審判，是法院第4件國民法官參審案。因目前首件國民參審還未開庭，這起刑案要等到明年才會審理。

檢方說，從事土地開發白姓男子等4人，10月17日晚間赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂男及父親爆發衝突，呂男涉持摺疊刀刺死與白同行黃姓男子。警方依殺人、傷害罪移送3人，檢方聲押呂男及高姓、白姓男子，法院裁准，31歲呂姓房仲涉犯殺人罪仍在押。