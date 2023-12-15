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男子認鄰居放毒氣擾清夢 持鐵桶狂毆還掐脖致腦中風遭判刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名朱姓男子有公共危險等前科，獨自住在屏東市一處社區大樓內，自認鄰居劉姓男子釋放毒氣干擾他睡眠而心生不滿，持不鏽鋼煙灰桶毆打對方，還掐住劉男脖子，造成對方中風、頸椎受傷，屏東地方法院審酌朱男病情及犯行，依傷害罪判朱4月徒刑，得易科罰金，並宣告施行監護1年。

朱男於審理期間矢口否認犯行，堅稱對傷害他人毫無印象，並辯稱事發當天是他的生日，沒有出門，他不是監視器畫面中施行暴力行為的人，沒有做這些事情。

被打傷的劉男則表示，他於2020年6月7日晚上6點多遛完狗要返家，朱男就一直跟著他，因為不想讓對方知道他住哪裡，就跑到警衛室，沒想到朱男拿起社區一樓的不鏽鋼煙灰桶朝他打來，途中還有掐他的脖子，過程大約2至3分鐘。

再經法院調查醫院診斷證明書、證人陳述及監視器畫面等事證後，認為劉男的高血壓及陳舊性右側腦中風等舊疾，如再遭人毆打、掐脖子，會導致腦中風或肢體乏力等結果，判定劉男所受左大腦梗塞性腦中風、右側肢體乏力、頸椎鈍挫傷等傷勢，與朱男有相當因果關係。

合議庭審酌，朱男經醫院精神狀態鑑定患有「思覺失調症」及「中度酒精使用障礙症」，犯後始終否認犯行，態度不佳且毫無悔意，不曾與劉男洽談和解，再考量他有妨害公務、妨害自由、公共危險等前科，兼衡劉男所受傷勢、朱男身心狀況等，依傷害罪判朱4月徒刑，得易科罰金。

另朱男就醫情形不規律且長期使用酒精，多次在社區滋事被強制就醫，慮及朱男缺乏病識感，長期與此精神症狀共存而未改善，且母親年邁無力監督，家庭支持系統不佳，宣告朱男應於刑期執行完畢或赦免後，入相當處所，施以監護1年。

屏東一名朱姓男子患有思覺失調症，自認鄰居劉姓男子釋放毒氣干擾他睡眠而心生不滿，2020年持不鏽鋼煙灰桶毆打對方，還掐住劉男脖子，造成對方中風、頸椎受傷，屏東地方法院依傷害罪判朱4月徒刑，得易科罰金，並宣告施行監護1年。記者張已亷／攝影
屏東一名朱姓男子患有思覺失調症，自認鄰居劉姓男子釋放毒氣干擾他睡眠而心生不滿，2020年持不鏽鋼煙灰桶毆打對方，還掐住劉男脖子，造成對方中風、頸椎受傷，屏東地方法院依傷害罪判朱4月徒刑，得易科罰金，並宣告施行監護1年。記者張已亷／攝影

腦中風 屏東 監視器

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