大陸男子歸化我國涉反滲透法 被搜到台辦的「考評通知」辯不知情

原籍大陸的男子潘進東歸化中華民國籍，檢方指控他收受陸方資助與莆仙同鄉會幹部朱俊源、共和黨主席周克琦介入2022年選舉，依反滲透法起訴潘、朱、周3人；台北地院今天開庭，潘、朱否認犯罪，潘對被扣案的機敏資料辯稱不知情。

蔡政府2022年舉辦「世界民主運動大會」，周克琦連續3天動員抗議，檢調查出陳抗活動經費來自境外敵對勢力，偵查認定周克琦、潘進東收取4萬5000元、17萬5000元，今年8月9日起訴時，聲請沒收22萬元不法所得。

法院今天傳喚潘進東、朱俊源出庭，49歲的潘隻身答辯否認犯罪，64歲的朱委任律師辯護也不認罪。

潘進東2003年依親歸化中華民國籍，與母親住在台北市莆仙同鄉會。潘說， 他擔任莆田市陶瓷藝術館副館長，藝術館與莆田市台辦無關，是個人企業，從事媽祖文化等陶瓷展示、交易，登記的法人代表是江西景德鎮籍的「潘曉秋」。

潘進東說，他不同意檢方所指控受敵對勢力滲透的事，他是因陶瓷文化的事去請教莆田市台辦的人，「想了解祭祀文化」，前兩年疫情期間與莆田市台辦互動多，常在兩岸間運輸食品、藥物等物資。

法官詢問有關潘與莆田市台辦副主任薛志勇在微信中傳達「怕台府太敏感」的訊息潘是否知情？潘說，是因薛怕沾染政治；法官提示一份「莆田市直黨群系統委員辦公室考評通知」的扣案證物，潘辯不知情，說「我不曉得那是什麼東西」。

潘進東表示，他請周克琦辦造勢活動，是想找人多的場合拍「抖音」，因人多的「抖音」方便他未來帶貨，至於檢方指他為共和黨提名的台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，「那是子虛烏有的事」。

朱俊源說，莆田市台辦沒有指派他任務，薛志勇來台時雙方有見過面，但與薛連朋友都算不上，關於陶瓷藝術館有沒有受台辦控管，他不知情。

朱俊源表示，周克琦在他妻子發生醫療糾紛時，曾幫忙在台北馬偕醫院陳抗，周很會辦活動，所以介紹給潘，沒有叫周幫特定參選人造勢；朱說，他是電機維修工，一天上班12小時，「哪裡有時間討論陳抗要做什麼？」