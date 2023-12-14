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選舉前預言周勝考貪汙判13年半 板橋前里長亂傳謠言下場慘了
新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪判刑，但法院宣判之前，新北板橋區前江翠里長梁金龍透過LINE傳訊稱「周勝考據說判刑13年半」、「如有當選一年就解職」等語，被周勝考提告違反公職人員選舉罷免法，一審依選罷法散布謠言、傳播不實罪判刑4月，得易科罰金，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，可上訴。
台北地院審理周勝考貪汙案件，2022年10月28日宣判，以公司法判刑6月，得易科罰金，涉貪部分判刑10年。但梁金龍在同年10月4日下午5時許，就透過LINE傳送訊息給25人，「據說是13年半」、「他椿腳的錢，應該下去了」、「如有當選一年就解職了」、「這樣就少一位議員而且沒補上，那幾位里長椿腳準備上法院了」等語，被周勝考一狀告上法院。
梁金龍坦承有發送訊息，檢方認為，梁傳播周勝考已遭法院判決徒刑，且利用樁腳現金買票等不實訊息，足以影響周勝考名譽，影響選民對周產生負面觀感，依選罷法起訴。
新北地院一審依選罷法散布謠言、傳播不實罪判刑4月，得易科罰金，褫奪公權1年；案件上訴，高院二審認為，一審已詳細說明量刑基礎，已斟酌刑法各款事由而量刑，未逾越法定刑度，也沒有違背公平正義精神，認為梁金龍上訴沒有理由，今駁回上訴，維持一審判決。
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