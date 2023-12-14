賴清德前親信爆料台南議長賄選疑雲 檢方分案調查

面對王敏行爆料議長賄選疑雲，檢方表示，收到相關檢舉，已分案調查，屆時，檢方將進一步蒐集證據並傳訊相關人員，釐清案件。圖／本報資料照 媒體報導民進黨總統候選人賴清德的前親信王敏行，在時隔10多年後出面爆料，引見參選議長的賴美惠認識前議長黃郁文，經黃郁文涉嫌向議員買票賄選一事。台南檢調今指出，已收到相關檢舉，並分案調查。

台南市調處甫接獲相關檢舉案，惟事關選舉，立即提報給台南地檢署，已由檢方指揮後續相關調查。檢方表示，收到相關檢舉，已分案調查，屆時，檢方將進一步蒐集證據並傳訊相關人員，釐清案件。

其中，前議長黃郁文涉及和順寮農場開發工程弊案，一、二審時，他被依不違背職務收賄罪判刑20年，更一審改判14年，2019年3月間最高法院駁回上訴，全案確定。

然而，他20年前因涉及安南區安中路土地道路徵收弊案，2014年被判4年確定，他即棄保潛逃未到案執行，同年9月被台南地檢署發布通緝迄今。