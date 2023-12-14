影／換黃捷、鄭家純的臉賣謎片 網紅小玉鞠躬道歉曝「只想做這事」

YouTuber「小玉」朱玉宸利用換臉技術，將名人的臉合成到女優身上製作色情影片，再上網兜售牟取暴利，今出庭鞠躬道歉。記者林孟潔／攝影 YouTuber「小玉」朱玉宸和助理莊炘睿利用換臉技術，將名人的臉合成到女優身上製作色情影片，再上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等119罪判朱5年6月、莊3年8月徒刑，均可易科罰金；檢方認為量刑過輕上訴，台灣高等法院今開庭，小玉在法庭上鞠躬道歉，表示審深深體會到自己真的做錯了，並希望從輕量刑，「如果加重沒辦法出來工作，無法賠償被害人」，合議庭定12月28日上午10時宣判。

小玉庭後步出法院，再一次鞠躬道歉，他表示再一次跟所有被傷害的人、社會大眾說一聲不好意思、對不起，本案是檢察官提起的上訴，他是沒有上訴，「最終希望我能出來工作，然後讓大家拿到應該要的賠償」。

高院今行言詞辯論程序，小玉仍以一頭過肩長髮造型現身，他在法庭表示希望從輕量刑，如果加重刑度沒辦法出來工作，無法賠償被害人；他現在不方便一一向被害人道歉，但他起身一鞠躬說「對不起」，表示「公開向所有被我傷害的人道歉」，他深深體會到真的做錯了，「我願意接受懲罰」，他現在真的盡力在工作，賺錢償還被害人是他的第一目標。

莊炘睿也認罪，表示很抱歉自己一時被金錢迷惑才會犯罪，非常對不起被害人。

5名被害人出庭表示，小玉、莊炘睿沒有任何悔意，所有被害人都是公眾人物，兩人利用她們的形象賺了好幾千萬元，犯行嚴重影響她們的工作、商譽、生活和家庭，也害她們遭受異樣眼光，且兩人至今沒有任何賠償，「難道我們不值得得到道歉？」

被害人說，小玉、莊炘睿明知故犯，對她們的傷害並非短期，而是長期，甚至一輩子，一審判決量刑過輕，沒有考慮到每位被害人都是獨立個體，對她們太不公平。

告訴代理人指出，小玉、莊炘睿毫無悔意，雖和部分被害人簽調解筆錄，但至今皆未履行任何賠償，「有知法玩法的意味」，且兩人都已經脫產，小玉還把名下公司廢止登記，被害人沒有接受道歉或任何原諒，請求法院從重量刑。

檢方指出，小玉、莊炘睿散布不雅影片，對被害人社會形象、生活、精神造成極大傷害，且已存在網路上的影片，實際上難以全部回收，被害人仍要無止盡擔心影片被有心人士流傳。

檢察官說，一審宣告小玉刑度為595個月，相當於49年7月徒刑，但定應執行刑僅5年6月，相當於減去89%的刑度，僅維持1成宣告刑，又均可易科罰金，意指繳交198萬元後即可恢復自由之身，認為量刑過輕，建請法院每罪宣告刑至少7月。