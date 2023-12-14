婦人墜邊坡亡詐保案 夫與子判刑入監後獲假釋

葉姓婦人因積欠債務，與丈夫陳政賢、次子陳俊宏合謀，以葉婦意外墜落邊坡死亡詐領保險金，其中丈夫遭判2年6月徒刑定讞，日前獲准假釋，高院裁准假釋中付保護管束，將出監。

此外，次子遭判1年2月徒刑定讞，今年1月間已獲核准假釋，經台灣高等法院裁准假釋中交付保護管束，早已出監。

判決指出，婦人葉治萍因積欠龐大債務，竟與陳政賢合謀策畫，要以自己的生命詐領保險金清償債務及讓次子陳俊宏後續生活無虞，2人為免陳政賢遭質疑，邀得陳俊宏見證，一旦葉婦身亡，即對外宣稱是意外墜落邊坡。

民國106年4月24日中午，3人選定台7線7.5公里處附近，葉婦先自拍數張風景照後，當著陳政賢及陳俊宏的面，跳下16公尺深的邊坡自殺身亡後，陳政賢等人報案，並向警方供稱葉婦因欣賞風景不慎摔落。

檢警在相驗後發現疑點重重，且葉婦生前曾投保高額保險，深入追查才戳破這場假意外、真詐保的案件。一審及二審均以加工自殺等罪判陳政賢3年徒刑、陳俊宏1年6月徒刑。

台灣高等法院更一審認為，陳俊宏高考及格在桃園市政府工作，案發前長期照顧母親生活，學業與工作均知上進，本案因禁不住母親、及陳政賢勸說，且不忍母親長期受債務及身心疾病所苦，才同意加入，改判1年2 月徒刑。陳政賢則被判2年6月徒刑。

全案經最高法院駁回上訴定讞，陳政賢、陳俊宏入監服刑。