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林杏兒當選無效士檢上訴出包 高檢署查出竟是「他」的問題

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

士檢就台北市議員林杏兒當選無效之訴的上訴出出包，高檢署查出竟是新進書記官行政疏失造成。圖／聯合報系資料照片
士檢就台北市議員林杏兒當選無效之訴的上訴出出包，高檢署查出竟是新進書記官行政疏失造成。圖／聯合報系資料照片
士林地檢署日前因國民黨中常委蕭景田賄選案，對台北市議員林杏兒提起當選無效之訴，不料因上訴遲延1天遭高等法院駁回，等同因這1天保住林杏兒的議員資格，卻造成軒然大波。台灣高檢署奉法務部指示進行調查，最後發現是士檢新來書記官將士院7月18日送達的判決，2天後才蓋上20日的收文章交給檢察官，以致檢察官逾期上訴1天。

這次高檢署負責調查的，是曾任廉政署長的主任檢察官賴哲雄，經訪談相關人等後，認定是剛接收發文業務1個月的書記官，疑因收發文數量太多，分批蓋收文章，且未檢視當中是否有急欲處理的案件，於是將士院7月18日送達的判決書，拖了2天後才蓋上7月20日的收文章交給檢察官。檢察官在不知前面已浪費2天之下，誤以為隔月9日才是上訴期限，因此在8月8日上訴，仍超過原定的8月7日上訴期1天，而遭高院駁回。

據了解，此事因涉及一席議員席次，士檢早已經過內部調查，如今與高檢署調查出的原因和結果一致，高檢署為此函覆士檢，要求就行政疏失部分依法懲處，並檢討相關流程，避免再次發生。

士檢去年偵辦國民黨中常委蕭景田涉嫌替林杏兒賄選，依投票行賄罪起訴蕭等人，並針對市議員當選人林杏兒向法院提起當選無效之訴。一審認為士檢舉證不足予以駁回，經士檢上訴，高院卻發現超過上訴期限1天，駁回檢方上訴確定，而此「低級失誤」也立刻在法界引發熱議。

檢察官 議員 林杏兒

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