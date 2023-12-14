辦理標案喝花酒收賄 前水保局官員遭判撤職

前農委會水保局台中分局秘書楊燕山等5名公務員，被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款，讓工程得以順利驗收。 圖／本報資料照 前農委會水保局台中分局秘書楊燕山等5名公務員，被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款，讓工程得以順利驗收。懲戒法院判決楊燕山等5人撤職，並停止任用1年至5年，可上訴。

判決指出，農委會（已改制農業部）水土保持局台中分局前秘書楊燕山、前治理課長兼正工程司林勇州、前治理課副工程司許朝欽、前治理課助理工程員許瑞麟及前保育推廣課工程員王建忠，於民國108年3月至109年6月間，辦理水保局「108年度流域綜合治理計畫」等細部工程。

判決表示，楊燕山等5人被控於辦理標案期間前往台中、宜蘭等地酒店或私人招待所，接受廠商招待有女陪侍、提供傳播妹陪侍的邀宴，楊燕山另涉嫌接受業者性招待5次，讓業者得以在工程驗收順利通過。

林勇州並在辦理標案時，涉嫌接受廠商賄賂，另外，楊燕山、許朝欽及許瑞麟被控接受廠商酒店及住宿招待，還詐領差旅費。台中地檢署依違反貪污治罪條例等罪起訴楊燕山等5人。

刑事部分，法院判處楊燕山2年10月徒刑、褫奪公權3年；林勇州9年6月、褫奪公權5年；許朝欽2年、褫奪公權2年、緩刑3年並向公庫支付新台幣40萬元；許瑞麟1年11月、褫奪公權2年、緩刑2年並向公庫支付25萬元；王建忠1年10月、褫奪公權1年、緩刑2年並向公庫支付15萬元確定。

水保局台中分局在案發後對楊燕山等5人先予調整職務，考績委員會決議楊燕山記過2次，其餘4人核予記過1次處分，並轉由農業部移送懲戒法院審理。

懲戒法院審酌楊燕山等5人為辦理工程的公務員，本應廉潔自持，提升政府清廉形象，竟或單獨或夥同同事與相關工程廠商多次為不正當接觸，嚴重損及民眾對機關的信賴，判決楊燕山撤職並停止任用4年；林勇州撤職，並停止任用5年；許朝欽、許瑞麟撤職，並停止任用2年；王建忠撤職，並停止任用1年。可上訴。