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飆罵三字經！公然侮辱罰金最高9000元卻判罰6萬 非常上訴成功

中央社／ 台北14日電

台南地院。(本報資料照片)
台南地院。(本報資料照片)
盧姓男子與鄭姓男子涉嫌公然侮辱，經台南地院判處罰金共6萬元確定，經檢察總長提起非常上訴。最高法院認為，公然侮辱罪罰金最高為9000元，日前撤銷原判，改判處共9000元確定。

根據判決書，盧姓男子去年6月30日下午駕車行經台南市安平區永華路與永華六街口，與女子發生行車糾紛，對女子飆罵三字經，而隨後到場的盧男友人鄭姓男子，也對女子飆罵三字經。女子提告後，盧男、鄭男被台南地檢署起訴。

台南地方法院審理後認為，盧男、鄭男不思理性處事，欠缺尊重他人的觀念，雖然犯後坦承犯行，但未與告訴人和解，依公然侮辱罪判處盧男、鄭男罰金共新台幣6萬元。盧男、鄭男未上訴而確定。

最高檢察署認為，公然侮辱罪可處拘役或9000元以下罰金，盧男等人案件判處罰金共6萬元的金額過高，判決顯然違背法令，因此向最高法院提起非常上訴。

最高法院認為，原審確定判決未說明盧男、鄭男涉犯公然侮辱罪的加重刑期事由，所科處罰金的金額，確實逾越法定刑範圍，因此日前撤銷原判決，改判處盧男、鄭男罰金共9000元確定。

公然侮辱 台南 最高法院

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