過苛？ 無期徒刑假釋又行竊 得繼續關25年他聲請釋憲

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，2009年1月22日假釋，保護管束期間因竊盜被判1年2月刑定讞，假釋撤銷，依2005年1月7日修正的刑法規定，高雄地檢署執行殘餘刑期25年。謝認為刑法第79條之1第5項、刑法施行法第7條之2第2項規定牴觸憲法，聲請解釋。憲法法庭19日將行言詞辯論。

1997年11月26日修正公布的刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿『20』年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」同日修正公布的刑法施行法第7條之1第2項為「因撤銷假釋執行殘餘刑期，其撤銷之原因事實發生在1997年刑法第79條之1修正施行前者，依修正前之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。但其原因事實行為終了或犯罪結果之發生在1997年刑法第77條修正施行後者，不在此限。」

2005年2月2日修正公布並自2006年7月1日施行的刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿『25』年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」同日新增刑法施行法第7條之2第2項「因撤銷假釋執行殘餘刑期，其撤銷之原因事實發生在1997年11月26日刑法修正公布後，2005年1月7日刑法修正施行前者，依1997年11月26日修正公布之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。但其原因事實行為終了或犯罪結果之發生在2005年1月7日刑法修正施行後者，依2005年1月7日修正施行之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。」

謝朝和因懲治盜匪條例而坐了18年牢才假釋，又因被判了1年2月之罪而假釋撤銷，得再入獄25年，他認為等於是要終老監獄，違反比例原則，況且懲治盜匪條例已經廢止。

憲法法庭整理爭點包括：無期徒刑受刑人撤銷假釋，不分假釋期間長短、再犯的犯罪性質種類，一律執行固定的殘餘刑期規定是否違憲？再者，原據以判處無期徒刑的法律如於判決後廢止（如懲治盜匪條例）或修正（如殺直系血親尊親屬），未就應執行殘餘刑期的規定特別考量，是否違憲？第三個問題則是，撤銷假釋執行殘餘刑期的規定有變更時，就所應適用法律的規定是否違憲？

法務部認為憲法未明文規定受刑人有請求假釋的權利，設置假釋制度非憲法義務，就算極端地不設假釋制度，也沒侵害受刑人的憲法上權利。

法務部認為，受刑人的假釋遭撤銷，需要繼續執行殘刑，是因為要為自己的行為負責，而假釋制度既然是立法者設計刑罰制度時的考量，司法權在審查法規範時，應尊重立法者的裁量權限。