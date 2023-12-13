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亞錦賽台韓戰門票熱...他買4張門票上網兜售 法院沒收門票再罰6千

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

2023年亞洲棒球錦標賽落幕，期間台韓大戰門票熱門，嘉義市林姓男子想趁機賺差價，警方網路巡邏發現扮買家將其查獲，依違反社維法函送，嘉義地院裁罰6000元，可抗告。

警方調查，林男以2400元購買第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日中華台北對上韓國球賽的門票4張，並在網路上兜售，警方網路巡邏發現，雙方議定8000元成交，11月24日約定在嘉義市民生南路面交，被喬裝成買家的員警當場查獲林男。警訊後依違反社會秩序維護法函送嘉義地方法院。

警訊時林男承認購買票券，是為轉售獲得價差，嘉義地院認為林男已完成非供自用而轉售圖利行為，已違反社會秩序維護法的規定，裁定處罰鍰6000元，4張門票宣告沒入。如不服裁定，得於裁定書送達翌日起5日內，提出抗告。

嘉義市林姓男子被警方查獲賣黃牛票送辦，法院依違反社維法裁罰6000元。圖／本報系資料照片
嘉義市林姓男子被警方查獲賣黃牛票送辦，法院依違反社維法裁罰6000元。圖／本報系資料照片

嘉義 網路 中華台北 亞錦賽成棒

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