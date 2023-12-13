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賴惠員論文被控抄襲風波再起 魏耀乾今提告違反著作權

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市第一選區民進黨籍立委賴惠員爭取連任，惟中正大學碩士論文涉嫌抄襲3位學生的論文，遭檢舉後，校方審查結果認確有瑕疵。同選區無黨籍候選人魏耀乾今天上午赴台南地檢署按鈴提告，質疑賴惠員涉違反著作權法第100條第3款。賴惠員說，校方已回覆沒有抄襲，只有引用不當。

當時，中正大學回函指出，「本論文有未適當引註之學術瑕疵，台端應於3個月內完成修改並予以補正，依法規所許規範內為論文之抽換」。

賴惠員強調，中正大學學倫會的審查結果，明顯證明她這篇論文非關抄襲，也沒有影響論文研究的最後結果。

民進黨創黨元老魏耀乾上午11時赴南檢按鈴控告，賴惠員涉違反著作權法案件，魏耀乾說，賴惠員碩士論文，經校方審查，其中37%涉抄襲，其中中英文摘要，英文摘要部分引用出處，涉及抄襲，與論文本身風馬牛不相及。

魏耀乾也說，著作權法原是告訴乃論。但就有償提供著作全部原樣利用，致著作財產權人受有新臺幣一百萬元以上之損害者，不在此限。因此，魏就著作權第100條第3款「擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權之罪」，按鈴申告。

今年5月時，徐巧芯及國民黨北市議員張斯綱、游淑慧就曾質疑，賴惠員的中正大學碩士論文涉嫌抄襲，不僅訪談題目相似，連指導教授也一樣。中正大學事後接獲檢舉，並啟動開學術倫理委員會做實質性審查。

民進黨創黨元老魏耀乾今天上午11時赴台南地檢署按鈴控告，同選區立委候選人賴惠員涉違反著作權法。圖／讀者提供
民進黨創黨元老魏耀乾今天上午11時赴台南地檢署按鈴控告，同選區立委候選人賴惠員涉違反著作權法。圖／讀者提供

賴惠員 抄襲 中正大學

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